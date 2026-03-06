Brasil se acerca al Caribe para cooperar en agricultura y seguridad alimentaria

3 minutos

San José, 6 mar (EFE).- Brasil intensificará su cooperación con la Comunidad del Caribe (Caricom) para apoyar a esa región en el desarrollo agrícola y para fomentar la seguridad alimentaria, informó este viernes el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El IICA detalló que su director general, Muhammad Ibrahim, participó en Brasilia en una reunión con el secretario ejecutivo adjunto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mapa) de Brasil, Cleber Soares, y con ministros y altos funcionarios de Agricultura de países del Caribe, encuentro que tuvo lugar en paralelo a la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

«El acercamiento con Brasil será muy positivo y puede ayudar a impulsar la agricultura de cada nación, contribuyendo a la seguridad alimentaria mundial. Son países que enfrentan desafíos climáticos y otros problemas y que, juntos, pueden superar estas dificultades con mayor facilidad», declaró Ibrahim en un comunicado.

Durante la reunión, el secretario Soares anunció la creación del Centro de Innovación y Agricultura Sostenible de las Américas en Guyana, con el fin de recoger las demandas presentadas por los ministros y mejorar las relaciones de Brasil con todo el Caribe.

La creación del Centro fue acordada entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Brasil, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) y el IICA.

«Nuestra perspectiva, en los próximos días, es avanzar en el establecimiento de un marco de referencia para que, muy pronto, junto con el IICA, ABC y Embrapa, lideren el proceso de creación del centro. Brasil aportará tecnología, conocimientos técnicos y experiencia para compartir con nuestros hermanos del Caribe», enfatizó Soares.

El funcionario brasileño también destacó que su país tiene potencial para apoyar a estas naciones en asuntos como tecnología, innovación y con productores capacitados para contribuir al fortalecimiento de la agricultura y la ganadería.

En la reunión, los ministros discutieron estrategias para hacer la agricultura más atractiva para las nuevas generaciones, destacando el potencial de tecnologías como los drones y la agricultura de precisión para modernizar el sector y reducir la migración de los jóvenes de las zonas rurales a las ciudades. También se puso de relieve la necesidad de ampliar los programas de formación y educación superior orientados a la agricultura.

Durante el debate, se mencionaron los retos a los que se enfrentan los agricultores del Caribe, como los impactos del clima, la vulnerabilidad de las islas, así como los problemas de manejo poscosecha que afectan la calidad y la vida útil de los productos.

Todos enfatizaron en el interés de fortalecer la cooperación regional para hacer frente a los retos relacionados con la seguridad alimentaria.

Los ministros coincidieron en que el fortalecimiento de la agricultura en el Caribe depende de la combinación de innovación tecnológica, acceso a los mercados, seguridad en el campo y cooperación internacional. EFE

