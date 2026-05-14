Brasil se ofrece a Irán para impulsar las negociaciones de paz con Estados Unidos

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Nueva Delhi/São Paulo, 14 may (EFE).- El canciller brasileño, Mauro Vieira, transmitió este jueves a su par iraní, Abás Araqchí, que Brasil está dispuesto a «contribuir a los esfuerzos de negociación» con Estados Unidos para lograr «la paz y la reapertura del estrecho de Ormuz».

En una reunión al margen de la reunión ministerial del foro BRICS, en Nueva Delhi, el jefe de la diplomacia brasileña reforzó que su país apoya una «solución diplomática» para el conflicto que se desató el pasado 28 de febrero y se extendió a otros países de Oriente Medio.

También subrayó que Ormuz, escenario de graves tensiones entre Irán y EE.UU., es «estratégico para el flujo global de combustibles y fertilizantes», de los que dependen la potente industria agropecuaria brasileña, según apuntó el Ministerio de Exteriores en sus redes sociales.

Por su parte, Araqchí elogió la posición brasileña en defensa del «derecho internacional» y actualizó a su homólogo en relación con los «esfuerzos diplomáticos en curso con la mediación de Pakistán» a fin de llegar a un acuerdo que «restablezca la paz en la región».

Asimismo, recordó en el encuentro de este jueves el «esfuerzo constructivo de Brasil y Turquía» que posibilitó el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, en 2010.

La reunión ministerial de los BRICS ocurre en medio de crecientes diferencias internas dentro del bloque que lideran China y Rusia, y que cuenta entre sus miembros con Irán y Emiratos Árabes Unidos, objeto este último de ataques por parte de Teherán en el marco del conflicto.

Las tensiones entre Irán y Emiratos Árabes Unidos ya bloquearon una declaración conjunta durante la reunión preparatoria de viceministros y enviados especiales celebrada el pasado 26 de abril.

Del lado brasileño, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha criticado duramente desde el inicio la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, que ha calificado en diversas ocasiones de «guerra de la insensatez».

La agenda del canciller brasileño en Nueva Delhi incluyó una reunión el miércoles con su homólogo indio, S. Jaishankar, y un encuentro con el primer ministro, Narendra Modi, de la mano de todos los representantes del bloque.

Vieira también se reunió en los márgenes de la cumbre con el canciller ruso, Serguéi Lavrov. EFE

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