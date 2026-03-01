Brasil se solidariza con los países atacados por Irán y pide frenar escalada en el Golfo

2 minutos

Río de Janeiro, 28 feb (EFE).- El Gobierno de Brasil expresó este sábado su solidaridad con Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait y Jordania, países que, según afirmó, fueron objeto de ataques en represalia de Irán tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos.

En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores manifestó la «profunda preocupación» por el agravamiento de las hostilidades en la región del Golfo, que consideró una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, con posibles impactos humanitarios y económicos de amplio alcance.

Asimismo instó a la interrupción de acciones militares ofensivas, y a respetar el derecho internacional. También condenó cualquier medida que viole la soberanía de terceros Estados o que pueda ampliar el conflicto, como represalias y ataques contra áreas civiles.

La cancillería recordó que la legítima defensa, prevista en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, constituye una «medida excepcional» y debe observar los principios de proporcionalidad y de nexo causal con un ataque armado.

En la nota, además, lamentó la pérdida de vidas civiles y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, al tiempo que subrayó la obligación de los Estados de garantizar la protección de la población civil conforme al derecho internacional humanitario.

Brasil reiteró que el diálogo y la negociación diplomática representan el único camino viable para superar las divergencias y alcanzar una solución duradera, y destacó el papel central de las Naciones Unidas en la prevención y resolución de conflictos, en línea con la Carta de San Francisco. EFE

mat/eav