Brasil y Ecuador abordan cómo minimizar el impacto de la guerra comercial de EE.UU.

2 minutos

Brasilia, 18 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este lunes a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien discutirá asuntos de cooperación y alternativas para potenciar la relación en medio de la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

Pese a sus diferencias ideológicas y a que se trata del primer encuentro entre ambos, Lula recibió con afecto a Noboa en lo alto de una rampa que conduce al primer piso del Palacio presidencial de Planalto, donde sostendrán una reunión privada.

Lula se alinea en el campo progresista, en tanto que Noboa se encuadra en un conservadurismo que en los últimos años ha ganado terreno en América Latina.

Del lado brasileño, la intención es aprovechar la visita de Noboa para ampliar el comercio bilateral, en el marco de los esfuerzos del Gobierno de Lula de minimizar el impacto de los aranceles del 50 % que el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha impuesto a los productos de la mayor economía latinoamericana.

En el caso de Ecuador, existe el mismo interés, aunque el país andino ha sido gravado en un 15 % por los Estados Unidos.

El intercambio comercial entre ambos países fue el año pasado de 1.100 millones de dólares, con la balanza ampliamente inclinada en favor de Brasil, que exportó productos hacia Ecuador por valor de 970 millones de dólares.

Según fuentes oficiales brasileñas, también serán abordados asuntos relativos a la cooperación en materia de medio ambiente, en especial en la región amazónica, que se extiende por ambos países.

En ese marco, Lula presentará a Noboa los planes de Brasil para la próxima Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP30), que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

Tras la reunión privada, Lula y Noboa harán una declaración ante los periodistas y se dirigirán al Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería, donde será ofrecido un almuerzo.

Posteriormente, el presidente ecuatoriano se trasladará a la sede del Parlamento y luego a la Corte Suprema para sendas reuniones con las autoridades de ambos organismos, que pondrán fin a su primera visita de Estado a Brasil.

Desde Brasilia, Noboa partirá hacia Uruguay, segunda escala de una gira que concluirá con una posterior visita a Argentina. EFE

