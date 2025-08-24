Brasil y Estados Unidos presentan sus credenciales

Redacción deportes, 23 ago (EFE).- Brasil y Estados Unidos ratificaron este sábado los pronósticos que les dan como favoritos del Grupo A para avanzar a los cuartos de final de la FIBA AmeriCup al vencer con suficiencia a Uruguay y Bahamas en la segunda jornada. En el Grupo B, Canadá y Puerto Rico mostraron también su liderazgo.

La vigésima edición del torneo se juega en Managua hasta el 31 de agosto.

Brasil 81-76 Uruguay (Grupo A)

Los brasileños, dirigidos por el técnico croata Aleksandar Petrovic dieron fácil cuenta de la selección uruguaya apoyados en la ofensiva de Georginho De Paula, que cerró con 12 puntos, 4 asistencias y 4 rebotes.

Pero fue el base Vítor Benite quien cambió el rumbo del partido al aportar calma, cuando con cerca de 15 segundos por jugarse y luego de un rebote ofensivo de Bruno Caboclo, embocó su primer triple para dejar la pizarra 80-74.

El pívot Caboclo terminó con 13 tantos, 10 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y 1 bloqueo, en tanto que sus compañeros Alexey Borges y Yago Santos lograron 12 puntos y 9 asistencias entre los dos.

El quinteto brasileño cerró con 14 triples en 33 intentos para un 42 por ciento de efectividad, apoyado en la efectividad de Alexey Borges y Lucas Dias con 3 aciertos cada uno.

Por Uruguay, equipo dirigido por Eduardo Jaurí, encabezó la ofensiva Emiliano Serres con 14 puntos y 6 rebotes, mientras que Santiago Vescovi, Nicolás Martínez y Pablo Gómez sumaron 9 cada uno.

Brasil mejoró su récord en partidos inaugurales a 13-7 y ahora sus antecedentes con el quinteto Celeste se resumen en 14-3. Este domingo Brasil jugará contra Bahamas, mientras que Uruguay chocará con Estados Unidos.

«Por suerte tuvimos tiros de calidad que nos dieron el partido. No jugamos el básquet de Brasil, pero nos llevamos el triunfo», dijo el técnico croata.

Estados Unidos 105-93 Bahamas (Grupo A)

La selección de Estados Unidos, medalla de bronce en la anterior edición de 2022, no lo tuvo fácil ante la de Bahamas, a la que venció en tiempo de prórroga por 105-93.

El equipo norteamericano, dirigido por el estadounidense Stephen Siles, estuvo abajo en el marcador en los dos primeros cuartos por uno y cuatro puntos, mientras que los dos siguientes los dominó por 23-19 y 21-19, y la prórroga por 21-9.

El ataque del equipo de las Barras y las Estrellas estuvo lideado por Zachary Auguste con 28 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia, junto a Langston Galloway con 14s, 5 pases y 2 rebotes.

Completaron la ofensiva Tyler Cavanaugh con 13 unidades, 14 rebotes y 4 asistencias y Jerian Grant, que cerró con 11 puntos, 2 rebotes y 7 asistencias.

Por los bahameños, dirigidos por Louranis ‘Tum Tum’ Nairn, Franco Miller llevó la ofensiva con 29 anotaciones, 6 asistencias y 5 rebotes, seguido por Dominick Bridgewater con 19 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, y Isaiah Mobley que sumó 18 unidades, 10 rebotes y 6 asistencias.

Puerto Rico 97-70 Venezuela (Grupo B)

En el Grupo B, Puerto Rico alcanzó hoy su segunda victoria al imponerse por 97-70 a la selección de Venezuela, que en su debut de este viernes cayó por 54-88 ante la de Canadá.

Por los boricuas, que solo cedieron ventaja en el segundo cuarto 22-26, los mejores en el ataque fueron Ismael Romero con 19 anotaciones, 6 rebotes y 1 asistencia; así como Alfonso Plumer, que logró 17 unidades, 2 rebotes y 2 asistencias

También destacaron George Conditt IV con 16 puntos, 13 rebotes y 1 asistencia; José Alvarado con 15 unidades, 4 rebotes y 7 asistencias; y Gian Clavel con 13 unidades, 5 rebotes y 2 asistencias.

La ofensiva venezolana estuvo liderada por Edwin Mijares que aportó 25 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.

Canadá 99-49 Panamá (Grupo B)

Con la victoria contundente de Canadá sobre Panamá 99-49 en el último partido de la jornada, los norteamericanos encadenan su segunda victoria del campeonato, por la segunda derrota de los centroamericanos.

Los canadienses ganaron los cuatro cuartos por 33-16, 21-15, 24-4 y 21-14, mostrando una superioridad que se vio también reflejada en el porcentaje de tiro, con el 56 % de los norteamericanos por 33 % de los panameños.

Al frente de Canadá en anotación estuvo Nate Darling, con 22 puntos, frente a los 10 del panameño Luis Rodríguez Jr.

Así, el Grupo B define ya claramente sus puestos de cabeza con Canadá y Puerto Rico, con dos victorias, por las dos derrotas de Venezuela y Panamá.

En el grupo A compiten Brasil, Bahamas, Uruguay y Estados Unidos; en el B, Canadá, Panamá, Puerto Rico y Venezuela; y en el C, Argentina, Colombia, República Dominicana y Nicaragua. Los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final, fijados para el 28 de agosto.

Las semifinales se jugarán el 30 de agosto. El juego por el título transcurrirá un día después. EFE

