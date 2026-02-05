Brasil y Rusia apuestan por nuevas alianzas con visita de primer ministro ruso

Río de Janeiro, 5 feb (EFE).- El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, destacaron este jueves en Brasilia el carácter estratégico de la relación entre los dos países y coincidieron en la necesidad de impulsar nuevas alianzas para fortalecerla.

Los altos funcionarios presiden la VIII Reunión de la Comisión de Alto Nivel Brasil-Rusia, que se celebra en el Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería brasileña, que tiene como objetivo reforzar el diálogo entre los dos gobiernos y «acelerar» el vínculo bilateral en áreas clave como el comercio, la energía, la tecnología, la educación y la cultura.

Durante la apertura del evento, el vicepresidente brasileño reconoció que, aunque el intercambio comercial actual es relevante, aún está lejos del potencial de ambas economías.

El comercio entre Brasil y Rusia alcanzó en 2025 cerca de 11.000 millones de dólares, una cifra que Alckmin calificó de «significativa, pero modesta» frente a las capacidades de los dos países.

«El desafío es claro: crecer más, con mayor equilibrio y más valor agregado», afirmó.

Según Alckmin, las inversiones rusas serían especialmente bienvenidas en las áreas de productos químicos, fertilizantes, energía e infraestructura.

La tesis fue compartida por el primer ministro ruso quien destacó que Brasil es el principal socio comercial de Rusia en América Latina y que las relaciones económicas con el país sudamericano tienen «un enorme potencial» de crecimiento.

Mishustin recordó que Brasil lidera las exportaciones de carne y café hacia Rusia, mientras que su país suministra principalmente fertilizantes, un intercambio que, dijo, contribuye con la seguridad alimentaria.

Asimismo señaló que los procesos de transición energética abren nuevas oportunidades para profundizar la cooperación bilateral.

En 2025, el comercio bilateral entre Brasil y Rusia sumó 10.900 millones de dólares. Las exportaciones brasileñas totalizaron 1.500 millones, mientras que las importaciones de productos rusos alcanzaron 9.400 millones. EFE

