Brigadistas combaten los incendios que arrasaron 60 mil hectáreas en la Patagonia argentina

afp_tickers

2 minutos

Cientos de brigadistas combaten incendios forestales que ya arrasaron más de 60 mil hectáreas en la Patagonia argentina este verano austral según datos oficiales, y recibieron con alivio las primeras lluvias en la noche del lunes, tras varios días de viento y altas temperaturas.

Los focos principales se encuentran en la provincia de Chubut (sur) y, aunque algunos se encuentran parcialmente controlados, más de 500 personas entre bomberos, brigadistas y voluntarios de distintas provincias siguen trabajando para extinguir los incendios, informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF).

«Salir de la casa es triste, porque salís y no sabés si vas a volver», dijo a la AFP Federico Ayllapan, bombero de Chubut.

Ayllapan combatió junto a otros bomberos y vecinos un incendio que se desató el domingo entre las localidades chubutenses de Cholila y Epuyén por fuertes vientos y altas temperaturas.

Tras casi 24 horas de trabajo con mangueras, motosierras y autobombas, los brigadistas lograron controlar el incendio el lunes y luego recibieron con alivio las primeras lluvias.

Para complementar el trabajo de los bomberos, muchos vecinos se organizan en brigadas comunitarias para proteger los bosques nativos.

«Te encontrás con un grupo de gente que están todos en la misma sintonía, defendiendo lo que es nuestro, cuidando el bosque, cuidando la comunidad», contó a la AFP el brigadista autoconvocado Cristian González.

En el Parque Nacional Los Alerces, un bosque andino en Chubut con lagos de origen glaciar, el fuego se mantiene fuera de control y ya afectó más de 30 mil hectáreas, según datos de Parques Nacionales y del SPMF.

El gobierno del presidente Javier Milei decretó el jueves la «emergencia ígnea» en cuatro provincias de la Patagonia: Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

En ese marco, el gobierno nacional anunció un aporte de 100 mil millones de pesos (unos 70 millones de dólares) para los bomberos voluntarios de todo el país.

Sin embargo, la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut aclaró que esos fondos no constituyen un aporte extraordinario, sino que eran recursos que el gobierno nacional le adeudaba a los cuarteles.

A principios de enero, los incendios provocaron la evacuación de 3.000 turistas en la zona de Epuyén, en Chubut.

bur-tev/lb