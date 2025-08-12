The Swiss voice in the world since 1935

Brote de listeriosis en Francia con dos decesos ligado a una quesería

París, 12 ago (EFE).- Las autoridades francesas han identificado el origen de un brote de listeriosis, con 21 casos en total (entre ellos dos fallecimientos), en el consumo de quesos de una empresa del centro del país, llamada Chavegrand.

Las infecciones se vienen detectando especialmente desde junio pasado y las personas afectadas tenían entre 34 y 95 años, según indicó este martes el Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria de Francia en un comunicado.

En colaboración con las autoridades sanitarias, la empresa Chavegrand ha procedido «a la retirada de todos los lotes de queso producidos antes del 23 de junio de 2025», detalla el texto.

Los productos sospechosos habían sido comercializados por la quesería hasta el 9 de agosto, en todo el territorio nacional y bajo diferentes marcas, y eran todos quesos blandos con leche pasteurizada de vaca o de cabra.

La listeriosis es una infección causada por la bacteria listeria monocytogenes. Es poco frecuente, pero grave, y afecta sobre todo a recién nacidos, ancianos y personas con el sistema inmunitario debilitado.

La bacteria puede encontrarse especialmente en productos lácteos no pasteurizados y en algunos alimentos procesados. EFE

ngp/ad

