Bruselas aclara que se pueden usar temporalmente fondos de recuperación para otros gastos

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Bruselas, 13 may (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea responsable del fondo de recuperación, Raffaele Fitto, aclaró este miércoles que los Estados miembros pueden usar la liquidez que proporcionan los desembolsos de ese mecanismo para cubrir de manera temporal otros gastos presupuestarios, después de que se haya conocido que España destinó a pensiones más de 2.000 millones de euros de esos fondos.

El comisario italiano explicó en rueda de prensa que el Ejecutivo comunitario está analizando el informe del Tribunal de Cuentas español en el que este organismo señaló que en 2024 el Gobierno destinó 2.389,4 millones de euros en fondos de recuperación europeos «sobrantes» para el pago de pensiones.

«Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, sería posible para los Estados miembros usar temporalmente algo de la liquidez de los desembolsos para cubrir otros gastos presupuestarios», dijo Fitto preguntado al respecto.

Este tipo de operaciones de gestión de tesorería por parte de los Estados miembros, añadió, «son temporales y no tienen impacto sobre la protección de los fondos de la UE».

El vicepresidente comunitario recordó además que la Comisión Europea verifica los sistemas de control nacional y puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflictos de interés.

El Tribunal de Cuentas español aprobó el 5 de mayo su declaración de la Cuenta General del Estado de 2024 con una opinión favorable, pese a que detectó incidencias como la utilización de 2.398,4 millones de euros de fondos europeos «sobrantes» para el pago de pensiones.

El organismo, que considera esto una consecuencia de no contar con un proyecto de presupuestos generales del Estado para 2024, señaló que la actuación se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que tendrían que haber quedado mejor justificados.

Tanto el Ministerio de Hacienda como el de Economía han defendido la legalidad de esta operación y asegurado que el total de los fondos del plan de recuperación se destinarán a las inversiones previstas. EFE

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