Bruselas amplía plazos de aerolíneas SATA y TAP para completar desinversiones de activos

1 minuto

Bruselas, 5 ene (EFE).- La Comisión Europea ha ampliado los plazos del grupo SATA -aerolíneas del archipiélago de Azores- y de la compañía aérea portuguesa TAP para completar las desinversiones de activos a las que se condicionaron las ayudas estatales concedidas por Portugal, informó este lunes el Ejecutivo comunitario.

A petición de ese país, la Comisión acordó prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para que SATA desinvierta una participación mayoritaria (51 %) de Azores Airlines y proceda a la escisión y venta de su unidad de negocio de asistencia en tierra.

Estas desinversiones fueron la condición para la aprobación de la ayuda de reestructuración que Portugal acordó a SATA en junio de 2022.

En el caso de TAP, Bruselas ha ampliado hasta el 30 de junio próximo el plazo para la desinversión de su participación en SPdH y Cateringpor, tras la ayuda portuguesa a esa aerolínea aprobada en diciembre de 2021.

Para limitar los efectos negativos de la ampliación de plazo, Portugal ha ofrecido reducir el importe de la ayuda y prorrogar las medidas para garantizar la competencia hasta la desinversión total de los activos, precisó la Comisión. EFE

mb/mas/psh