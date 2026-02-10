Bruselas aprueba la compra por parte de Google de la start-up de ciberseguridad Wiz

Bruselas, 10 feb (EFE).- La Comisión Europea aprobó este martes la adquisición por parte de Google de la «start-up» estadounidense de ciberseguridad Wiz tras concluir que la operación no planteará problemas de competencia en el Espacio Económico europeo, según informó esa institución.

La luz verde de Bruselas «sin condiciones» se produce después de una «exhaustiva» recopilación de información de clientes y proveedores rivales de servicios de seguridad e infraestructura en la nube para investigar el impacto de todos los aspectos sustanciales de la transacción.

La Comisión concluyó que «existen varios competidores creíbles a los que los clientes podrían cambiarse si Google integrara la plataforma de seguridad multinube de Wiz con sus productos existentes, o en caso de que la plataforma de Wiz dejara de funcionar con nubes distintas a las de Google».

Bruselas también concluyó que los datos que Google obtendrá al adquirir Wiz relativos a proveedores de servicios en la nube no son sensibles desde el punto de vista comercial y que otras empresas de software pueden tener acceso a esa información.

El pasado marzo Google alcanzó un acuerdo definitivo para la adquisición de la compañía de ciberseguridad Wiz por 32.000 millones de dólares. Se trata de la adquisición más importante hecha hasta ahora por Google y su casa matriz Alphabet.

La compra tiene que ver principalmente con el sector de la seguridad en la nube, en rápido crecimiento, donde tanto Google como Wiz están activos.

Google ofrece infraestructura en la nube a través de Google Cloud Platform, así como servicios de seguridad en la nube a sus usuarios y, en menor medida, a los de otros proveedores.

Por su parte, Wiz ofrece una plataforma de protección de aplicaciones nativa de la nube que proporciona a los clientes, como las grandes empresas europeas, una única plataforma de seguridad para proteger sus aplicaciones contra las amenazas de ciberseguridad en diferentes entornos en la nube.

Según las empresas, la transacción permitirá a Google impulsar dos tendencias en crecimiento en la era de la inteligencia artificial: una mayor seguridad y la capacidad de utilizar múltiples nubes.

Bruselas indicó que Google afronta, en el mercado de la infraestructura en la nube, la competencia de Amazon Web Services (‘AWS’) y Microsoft Azure, que «ocupan posiciones muy sólidas».

Las soluciones de seguridad multinube ayudan a los clientes a implementar y diversificar su carga de trabajo en múltiples nubes, incluida Google Cloud Platform, indicó Bruselas. EFE

