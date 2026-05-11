Bruselas avala que España destine 1.500 millones en ayudas al campo andaluz y extremeño

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Bruselas, 11 may (EFE).- La Comisión Europea dio este lunes luz verde al plan de 1.500 millones de euros en ayudas públicas diseñado por España para apoyar a agricultores y ganaderos de Extremadura y Andalucía afectados por las «graves» inundaciones ocurridas entre noviembre del pasado año y febrero de 2026.

España notificó a Bruselas este esquema a raíz de unas lluvias que afectaron a más de 100.000 kilómetros cuadrados (km²) y resultaron en «destrucción de cultivos, daños materiales en activos y medios de producción y mayores costes operativos», explicó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

El objetivo del plan es evitar el cierre de explotaciones y mantener la producción agrícola y, para ello, destinará a los profesionales del campo «apoyo financiero rápido para restaurar su capacidad de producción» en las explotaciones afectadas hasta el 31 de diciembre de este año.

Bruselas señaló que las ayudas tomarán la forma de subvenciones directas que cubrirán hasta el 100 % de los costes elegibles, entre los que se incluye desde reparaciones de material hasta compensaciones por la renta perdida debido a una destrucción «total o parcial» de activos utilizados para la producción.

Para conseguir el aval de la Comisión Europea, España ha tenido que demostrar que existe una «relación causal directa» entre las inundaciones y los perjuicios sufridos por los agricultores extremeños y andaluces.

«La creciente frecuencia de desastres naturales como las inundaciones supone una amenaza significativa para la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Por eso, las medidas compensatorias son críticas para proteger al sector agrícola y garantizar su sostenibilidad a largo plazo», defendió la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera. EFE

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