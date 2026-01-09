Bruselas avisa de que actuará contra Hungría y Eslovaquia si no ayudan con la migración

Bruselas, 9 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) avisó este viernes de que podría tomar medidas contra Hungría y Eslovaquia en el caso de que esos dos Estados miembros no ayuden este año con reubicaciones u otras medidas (como ya han dicho ambos que van a hacer) a los países de la Unión Europea (UE) que soportan más presión migratoria.

«La Comisión es la guardiana de los Tratados. Es nuestro deber asegurar que los Estados miembros cumplen el Derecho de la UE. Seguimos vigilando y, por supuesto, tenemos las herramientas disponibles si hace falta para asegurarnos de que esto ocurra», dijo el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria de esa institución.

El portavoz se refirió a la negativa de Hungría y Eslovaquia a participar en 2026 en el llamado contingente anual de solidaridad, un fondo común de asistencia que constituye uno de los principales elementos del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo.

Ese contingente pretende aliviar la carga de los países a los que llegan la mayoría de los migrantes, España entre ellos, y reducir a largo plazo la presión migratoria en todos los Estados miembros.

Para ello, prevé tres tipos de medidas: reubicaciones, contribuciones financieras y medidas de solidaridad alternativas. Cada Estado miembro decide qué tipo de medida de solidaridad promete, incluyendo la posibilidad de comprometer una combinación de diferentes medidas.

Lammert recordó que a finales de 2025 los países de la UE adoptaron la decisión de establecer ese fondo anual de solidaridad para 2026, «un paso importante que pone en marcha el mecanismo de solidaridad bajo el pacto migratorio».

Recordó, en ese sentido, que el mecanismo de solidaridad es obligatorio y que todos los Estados miembros deben contribuir de una manera u otra, teniendo en cuenta que el pacto da flexibilidad, a la luz de las «necesidades» de los países.

Aunque es una solidaridad «flexible», «todos los Estados miembros deben contribuir de una manera u otra», subrayó.

Y señaló que Bruselas dispone de herramientas para actuar «en caso de que no sea así». EFE

