Bruselas celebra el nuevo fondo de Trump para la ONU pero pide ayuda sin condiciones

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Bruselas, 15 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) dio la bienvenida este viernes al anuncio de Estados Unidos de destinar 1.800 millones de dólares adicionales a la ayuda humanitaria de la ONU, subrayando que la asistencia debe llegar a todas las personas en crisis «no importa para quién, dónde ni cuáles sean sus ideales».

«La UE está lista para colaborar con EE.UU. en respuestas efectivas a crisis humanitarias en todo el mundo», señaló en un comunicado la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, para quien «la dotación de financiación humanitaria sostenida y la cooperación multilateral continúan siendo imprescindibles en un entorno mundial de creciente fragilidad».

«El camino a seguir es claro: garantizar la responsabilidad internacional compartida y defender la importancia de la acción humanitaria de principios, basada en la humanidad, la neutralidad, la imparcialidad y la independencia,» recalcó la política belga.

El embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, anunció el jueves un fondo adicional de 1.800 millones de dólares destinado a impulsar reformas «para mejorar la eficiencia, la rendición de cuentas y el impacto duradero» del sector humanitario.

El fondo se suma a los 2.000 millones de dólares anunciados en diciembre como parte del «reinicio humanitario» acordado entre el Gobierno del presidente Donald Trump y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Este nuevo marco establece que la ayuda se destinará a países en los que las necesidades humanitarias y los intereses de política exterior de EE.UU. coincidan: «Hiperpriorizada, centrada en los lugares donde tenemos un interés de política exterior, donde se alinea con el interés del presidente», declaró entonces Jeremy Lewin, subsecretario de Ayuda Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa de Estados Unidos.

El primer tramo incluía ayuda para 17 países, entre ellos cuatro latinoamericanos (El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras), así como para zonas en crisis como Ucrania, Birmania (Myanmar), Siria, República Democrática del Congo y Sudán.

El segundo añade ahora a Venezuela, Líbano, Colombia y la República Centroafricana, aunque la asistencia a Gaza sigue sin figurar, donde tanto EE.UU. como Israel ponen en duda el papel de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

La ONU, a través de la OCHA, ha pedido a sus socios globales 23.000 millones de dólares para atender las emergencias humanitarias de 2026, una cifra considerablemente menor a la de 2025, cuando solicitó 47.000 millones de dólares pero sólo recibió aproximadamente un 30 % de esta cantidad, debido a los recortes en las contribuciones de socios como Estados Unidos. EFE

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