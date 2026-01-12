Bruselas da directrices para orientar futuros precios de vehículos eléctricos chinos

Bruselas, 12 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este lunes que con las directrices que ha publicado sobre los planes de precios mínimos para los vehículos eléctricos chinos quiere orientar futuras ofertas de compromiso de los fabricantes para sus exportaciones.

“El documento que hemos publicado tiene por objeto orientar a los exportadores chinos que estén considerando presentar ofertas de compromiso de precios para las exportaciones de vehículos eléctricos de batería a la UE, que actualmente están sujetos a derechos compensatorios”, indicó el portavoz comunitario Olof Gill durante la rueda de prensa diaria de la CE.

El portavoz dejó muy claro que el documento con las directrices “ofrece orientación, nada más”, cuando fue preguntado por si el documento implicaba que se había llegado a un acuerdo con China sobre los precios de los vehículos eléctricos importados desde allí a la Unión Europea.

Gill recordó que, a principios de diciembre del año pasado, la Comisión inició una investigación de reconsideración provisional para examinar una oferta de compromiso de precios que había recibido.

Así, aseguró que Bruselas considera que “era el momento oportuno para publicar estas orientaciones adicionales, con el fin de que las futuras ofertas de compromiso, en caso de que se presenten, cuenten con un marco muy claro en el que deben elaborarse”.

El Ministerio de Comercio de China aseguró este lunes que la UE emitiría directrices sobre los planes de precios mínimos para los vehículos eléctricos chinos, una medida que, según Pekín, refleja el «espíritu de diálogo» y «los resultados de las consultas» entre ambas partes.

En un comunicado, el ministerio explicó que las directrices -cuya fecha de publicación no se ha detallado- establecen que cada oferta de compromiso de precios será evaluada «conforme a los mismos criterios jurídicos, de manera objetiva y justa, siguiendo el principio de no discriminación y de acuerdo con las normas pertinentes de la OMC (Organización Mundial del Comercio)».

Para Pekín, la publicación de estas normas evidencia que tanto China como la UE «tienen la capacidad y la voluntad de resolver adecuadamente sus diferencias mediante el diálogo y la consulta», así como de «mantener la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro del sector automotriz de China, la UE y el mundo en general».

En octubre de 2024 entraron en vigor los aranceles de hasta el 35,3 % a la importación a la UE de vehículos eléctricos procedentes de China aprobados por la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario aplica tarifas del 35,3 % al fabricante chino SAIC (MG y Maxus, entre otras marcas), del 18,8 % a Geely y del 17 % a BYD, durante un máximo de cinco años.

El país asiático ha respondido con gravámenes sobre el brandy, la carne de cerdo y los lácteos europeos, aunque ambas partes han protagonizado un relativo acercamiento en los últimos meses, en especial tras la escalada arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

