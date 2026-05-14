Bruselas da luz verde al cuarto tramo de fondos de recuperación de la UE para Rumanía

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Bruselas, 14 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha emitido una evaluación preliminar positiva de la cuarta solicitud de pago de los fondos de recuperación de la UE para Rumanía por valor de 2.620 millones de euros, informó este jueves la institución comunitaria.

Los fondos, pertenecientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Next Generation UE, apoyan la gestión forestal sostenible, la descarbonización de sectores del transporte y la energía, la administración tributaria, las pensiones públicas y la infraestructura sanitaria y social para personas con discapacidad, explicó la CE en un comunicado.

También buscan fortalecer la toma de decisiones gubernamentales, impulsar la digitalización, mejorar la eficacia del sistema judicial, reforzar la lucha contra la corrupción y apoyar el desarrollo del sistema educativo.

«¡Felicidades, Rumanía! Sus esfuerzos de reforma son recompensados. Mantengamos el impulso y saquemos el mejor provecho de los fondos Next Generartion UE en su país», dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en sus redes sociales.

La Comisión constató la consecución de los 38 hitos y los 24 objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo -los requisitos necesarios para obtener este tramo de los fondos-. Rumanía presentó la cuarta solicitud el pasado 19 de diciembre de 2025.

Las principales medidas incluidas en la solicitud de pago son la implementación de una nube gubernamental que cuenta ya con más de 30 instituciones conectadas, la aceleración de medidas para la transición hacia una economía baja en carbono y la revisión del marco tributario del país.

El pago de este cuarto tramo se efectuará tras el dictamen del Comité Económico y Financiero y, posteriormente, la Comisión adoptará formalmente la decisión. EFE

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