Bruselas denuncia a España por incumplir la Directiva sobre aguas residuales urbanas

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Bruselas, 29 abr (EFE).- La Comisión Europea denunció este miércoles a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no cumplir plenamente las obligaciones de recogida, tratamiento y control establecidas en la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en 114 aglomeraciones urbanas.

«La directiva protege tanto la calidad del agua como la salud humana al exigir que los Estados miembros recojan y traten sus aguas residuales urbanas en todas las aglomeraciones de 2.000 habitantes o más antes de verterlas al medio ambiente», recordó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Bruselas subraya que las aguas residuales no tratadas pueden poner en riesgo la salud humana y contaminar lagos, ríos, suelos, aguas costeras y aguas subterráneas, por lo que una aplicación correcta de la normativa también contribuye a la resiliencia hídrica en la Unión Europea.

Según la Comisión, en 15 aglomeraciones aún debe garantizar la existencia de sistemas de recogida de aguas residuales o, cuando estén justificados sistemas alternativos, que estos ofrezcan el mismo nivel de protección ambiental.

Además, en otras 39 sigue sin asegurarse el tratamiento secundario de toda la carga contaminante o no se cumplen los requisitos exigidos para los vertidos en zonas normales tras su depuración.

En otras ocho aglomeraciones, el problema afecta al tratamiento terciario, más estricto y exigido en zonas sensibles, donde también persisten incumplimientos sobre la totalidad de la carga contaminante o sobre los estándares aplicables a los vertidos.

Por último, la Comisión indicó que en 52 aglomeraciones no se garantiza un control adecuado de los vertidos procedentes de las plantas depuradoras para verificar si cumplen la legislación europea.

El Ejecutivo comunitario recordó que abrió este procedimiento con una carta de emplazamiento enviada a España en octubre de 2017 y que posteriormente remitió un dictamen motivado en noviembre de 2019.

Bruselas considera que los esfuerzos realizados hasta la fecha por las autoridades españolas han sido insuficientes, por lo que decidió elevar el caso ante el TJUE. EFE

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