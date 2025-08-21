Bruselas “dispuesta” a ayudar a Portugal a través del Fondo de Solidaridad de la UE

2 minutos

Bruselas, 21 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este jueves que la Unión Europea (UE) está «dispuesta» a financiar la recuperación de Portugal por los incendios a través de su Fondo de Solidaridad tras mantener una conversación con el primer ministro portugués, Luís Montenegro.

“Acabo de hablar con (Montenegro) para asegurarle la solidaridad de Europa ante los terribles incendios forestales que están azotando Portugal. Seguimos apoyando a Portugal en su lucha contra las llamas y ayudando a prevenir más incendios”, dijo la mandataria europea en un mensaje en redes sociales, y añadió: “Estamos dispuestos a financiar la recuperación a través de nuestro Fondo de Solidaridad Europeo”.

El Fondo Europeo de Solidaridad puede activarse para reparar daños causados por una catástrofe natural importante, como una inundación, un incendio forestal, un terremoto, una tormenta, una sequía o, desde 2020, una emergencia sanitaria de peso como el covid-19. La petición formal se puede hacer en las 12 semanas siguientes a la catástrofe.

Este fondo se ha activado en más de 130 ocasiones desde su creación en 2002 y, hasta la fecha, veinticuatro Estados miembros (más el Reino Unido) y tres países candidatos (Albania, Montenegro y Serbia) han recibido ayuda del Fondo de Solidaridad, y se han pagado en total más de 8.200 millones euros.

Por su parte, el primer ministro portugués agradeció a Von der Leyen la «solidaridad de la UE en la lucha contra los incendios» que arrasan el país y adelantó que trabajarán en coordinación para apoyar a las poblaciones afectadas.

«Avanzamos en la definición de vías de financiación para apoyar a las poblaciones y las empresas ahora y garantizar la cohesión territorial con más prevención en el futuro», detalló Montenegro. EFE

par/mb/ess