Bruselas insta a no bajar la guardia ante el hantavirus y recordar las lecciones del covid

2 minutos

Estrasburgo (Francia), 21 may (EFE).- El comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, instó este jueves a que la Unión Europea (UE) no baje la guardia ante posibles nuevos casos de hantavirus, dado su largo periodo de incubación, y pidió tener presentes las lecciones aprendidas de la pandemia de coronavirus.

«La vigilancia sigue siendo una prioridad, teniendo en cuenta el largo periodo de incubación de este virus. Es posible que se detecten nuevos casos en las próximas semanas. Por eso seguimos vigilando la situación», dijo Tzitzikostas ante el pleno del Parlamento Europeo.

Según explicó el comisario griego, Bruselas seguirá trabajando de cerca con entidades como la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, entre otras, aunque todos los pasajeros han sido ya repatriados y el barco ha regresado a Países Bajos.

«Las duras lecciones que aprendimos de la pandemia de covid siguen siendo cruciales para nuestra respuesta hoy porque los virus no saben de fronteras. La solidaridad y la cooperación global son clave para superar este tipo de emergencias», dijo.

Tzitzikostas agradeció su «excelente cooperación y solidaridad» a España, Países Bajos y otros países involucrados en la gestión del crucero donde se detectó el brote de este virus y recalcó que la respuesta a esta crisis ha sido «una auténtica historia de éxito» que demuestra que las normativas europeas de seguridad sanitaria, reforzadas tras el covid, están funcionando.

«La complacencia no es una opción», apuntó en cualquier caso el comisario, que dijo que la Comisión explora «varias vías» para proteger a los ciudadanos de este virus concreto, aunque aseguró que el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo y «no hay señales de que estemos viendo el comienzo de un brote mayor». EFE

lzu/par/jgb