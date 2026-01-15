Bruselas presentará antes de julio nueva estrategia de seguridad ante cambios geopoliticos

2 minutos

Limassol (Chipre), 15 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentará antes de julio una nueva estrategia europea de seguridad para dar una «respuesta apropiada» a los cambios geopolíticos, anunció este jueves la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen.

“El objetivo es, en realidad, recopilar todos los conocimientos para reconocer los cambios, los cambios geoestratégicos y las necesidades que existen, pero también los cambios geopolíticos en nuestro mundo y dar una respuesta apropiada a ello”, indicó Von der Leyen en una rueda de prensa con ocasión de una visita del Colegio de comisarios europeos a Chipre.

El país insular ocupa este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE) y la política alemana precisó que será en ese periodo cuando el Ejecutivo comunitario presente esta nueva estrategia de defensa.

“Es hora de adoptar un nuevo enfoque europeo al respecto y, en el contexto actual en materia de seguridad y defensa, hemos decidido que también es hora, durante su presidencia, de presentar una nueva estrategia europea de seguridad”, indicó.

Aseguró que están “empezando a trabajar” en esa nueva iniciativa y agregó que, teniendo en cuenta que se encuentra en una fase inicial, “no es prudente limitar o ampliar explícitamente los diferentes temas”.

Von der Leyen afirmó que el año pasado hubo más avance a nivel europeo en seguridad y defensa que “en las décadas anteriores” con la presentación de un libro blanco, la hoja de ruta de preparación para 2030, y la apuesta por que los Estados miembros movilicen hasta 800.000 millones de euros para invertir en las carencias y capacidades.

Recordó que, en ese punto, la CE ha impulsado préstamos de 150.000 millones de euros para adquisiciones conjuntas a través del programa SAFE, en el que participan 19 Estados miembros, de los que ocho ya han recibido el visto bueno de la Comisión a sus asignaciones.

“Ahora es urgente que el Consejo apruebe estos planes para permitir un rápido desembolso. Y si las cosas van rápido, podríamos establecer el récord de que, desde la propuesta de seguridad en el Colegio hasta el desembolso, solo necesitamos un año, lo que sería fantástico”, comentó.

Sobre Ucrania, dijo que “es el momento de mantener nuestro apoyo firme y sostenido» para que el país invadido por Rusia “pueda situarse en una posición de fuerza en el campo de batalla, pero también en la mesa de negociaciones”. EFE

lzu-rja/psh