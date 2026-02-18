Buffett reduce peso en Apple y Amazon y entra en NYT en su despedida como CEO de Berkshire

Nueva York, 18 feb (EFE).- El conglomerado Berkshire Hathaway, liderado por Warren Buffett, redujo su participación en Apple y Amazon durante el último trimestre de 2025, al tiempo que abrió una nueva posición en The New York Times, según el informe más reciente remitido a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.

Estos movimientos, que se dieron a conocer en las últimas horas, marcan el cierre de una era, ya que el cuarto trimestre representó el último periodo de Buffett como consejero delegado de la firma antes de ceder el testigo a su sucesor, Greg Abel, quien asumió ese cargo a principios de este año.

El conglomerado vendió 10,3 millones de acciones de Apple, lo que marca el tercer período consecutivo en que reduce su participación en el fabricante del iPhone.

La cadena CNBC destaca que la firma volvió a vender acciones de Apple para diversificar hacia Alphabet, matriz de Google, que también forma parte de los ‘Siete Magníficos’, en un movimiento interpretado como una rotación dentro del sector tecnológico.

Pese al recorte, Apple se mantiene como la principal apuesta de la cartera de Berkshire, con una valoración de 61.960 millones de dólares.

Berkshire también vendió 7,7 millones de acciones de Amazon, reduciendo su participación en el gigante del comercio electrónico en un 77 %. Su participación en Amazon pasa así de unos 2.100 millones de dólares a unos 457 millones, según medios especializados.

Asimismo, el conglomerado de Buffet, de 95 años y el apodado el ‘Oráculo de Omaha’ por su olfato inversor, se deshizo de aproximadamente 50,8 millones de acciones de Bank of America, uno de los mayores bancos del país, durante el trimestre de diciembre.

Pero la gran sorpresa del informe fue la entrada en The New York Times con una inversión de 351,7 millones de dólares. Aunque es una posición modesta -ocupa el puesto 29 de 41 en su cartera-, subraya el interés histórico de Buffett, que todavía ejerce como presidente de Berkshire, por el sector de los medios de comunicación.

El próximo 28 de febrero se publicarán los resultados anuales de Berkshire, junto con la primera carta anual de Abel a los accionistas. EFE

