Bukele llega a Costa Rica para colocar la primera piedra de una cárcel de alta seguridad

San José, 13 ene (EFE).- El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó este martes a Costa Rica en una visita oficial en la que colocará la primera piedra de una cárcel inspirada en el modelo implementado por él en El Salvador para luchar contra las pandillas, un viaje que ha generado polémica por hacerlo en plena campaña electoral.

Bukele llegó a la Base 2 del Ministerio de Seguridad de Costa Rica, ubicada en el aeropuerto Juan Santamaría, y fue recibido por la vicepresidenta costarricense Mary Munive y el canciller, Arnoldo André.

La controvertida visita de Bukele se realiza en plena campaña política en Costa Rica rumbo a las elecciones del próximo 1 de febrero, en la que la candidata oficialista, Laura Fernández, marcha como líder en las encuestas.

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) rechazó el lunes un recurso presentado por un ciudadano que pretendía evitar la visita de Bukele, pero advirtió que el mandatario no puede intervenir en asuntos internos.

«La toma de posición de un mandatario extranjero -en favor o en contra de alguna de las opciones políticas en contienda- constituiría una violación al Derecho Internacional Público», explicó el TSE en la resolución publicada este lunes.

Bukele colocará el miércoles la primera piedra de la cárcel Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una obra inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la «guerra» del Gobierno de Bukele contra estas bandas.

La futura cárcel de Costa Rica, que costará 35 millones de dólares, contará con cinco módulos con una capacidad total de 5.100 reclusos, y según el Gobierno servirá para encerrar allí a los presos más violentos.

El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales un 70 % es atribuido por las autoridades al narcotráfico.

En diciembre pasado, Chaves realizó una visita a El Salvador, en la cual se reunió con Bukele y recorrió el CECOT.

Por su lado, Bukele ya había visitado Costa Rica el 12 de noviembre de 2024 y recorrió la principal cárcel de ese país, conocida como La Reforma, y alertó de «síntomas» de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.

El pasado 24 de septiembre, durante un acto oficial de inauguración de escáneres en puertos, la Casa Presidencial de Costa Rica divulgó un video en el que Bukele lanzó un mensaje a favor de la «continuidad» de proyectos del Gobierno de Chaves, lo cual fue aprovechado por la candidata oficialista, Laura Fernández, para su campaña.

«Si la próxima Administración le da continuidad a los proyectos de este Gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir, una Costa Rica más segura y más próspera», dijo Bukele en ese video. EFE

