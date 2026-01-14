Bukele propone al Congreso ley para pago extra del 50% del salario a trabajadores en enero

San Salvador, 13 ene (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó el martes que envió al Congreso, de amplía mayoría oficialista, una propuesta de ley para otorgar a los trabajadores un pago extra equivalente al 50 % de la primera quincena de enero, que las empresas se podrán deducir del pago de impuestos en 2026.

«Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares», escribió Bukele en X.

La llamada Ley Quincena 25 implica «un ingreso complementario equivalente al 50% del salario mensual», que «se pagará entre el 15 y el 25 de enero a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta 1.500 dólares».

Agregó que este pago será exento del pago del impuesto sobre la renta, seguro social y cotización del ahorro de pensiones.

«A partir de enero de 2026, el Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos. En el sector privado, la implementación será gradual, responsable y enfocada en proteger el empleo», sostuvo Bukele.

Añadió que este año «el pago será voluntario» para las empresas privadas, pero «contará con un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100% del monto otorgado del Impuesto sobre la renta».

Un video explicativo compartido por Bukele en esta misma publicación indica que para 2027 será obligatorio el pago para las empresas privadas. EFE

