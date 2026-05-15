Bulgaria absuelve a un activista prorruso de cargos de espionaje

afp_tickers

1 minuto

Un tribunal búlgaro absolvió al líder de un grupo de presión prorruso de los cargos de espiar para Moscú, según un fallo al que tuvo acceso la AFP este viernes.

Nikolay Malinov, un exdiputado al que Estados Unidos sancionó en 2023 por corrupción, está al frente del Movimiento Internacional Rusófilo, o Rusofili, la mayor organización no gubernamental prorrusa de Bulgaria.

Había sido acusado de haberse puesto entre 2013 y 2019 «al servicio del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos [RISS, por sus siglas en inglés], como espía, recabando información equivalente a un secreto de Estado con el objetivo de revelarla».

También había sido acusado de revelar en 2019 la identidad de una persona que ayudaba a los servicios de inteligencia del Estado, y datos que podrían ayudar a identificar a agentes de inteligencia encubiertos.

Pero un tribunal de Sofía lo absolvió el jueves de todos los cargos.

La AFP preguntó a la fiscalía si pensaba apelar el veredicto, pero ésta no respondió de momento.

En 2019, poco después de su detención, el juez Andon Mitalov autorizó a Malinov a viajar a Rusia, donde fue condecorado con una «Orden de la Amistad» por el presidente Vladimir Putin.

El Departamento de Estado estadounidense incluyó en 2020 a ese juez, Andon Mitalov, en la lista de personas implicadas en «casos graves de corrupción».

str/jza/jvb/ahg