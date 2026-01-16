Bulgaria celebrará sus octavas elecciones desde 2021 tras fracasar formación de Gobierno

Varna (Bulgaria), 16 ene (EFE).- Bulgaria tendrá que celebrar en 2026 sus octavas elecciones en cinco años tras fracasar este viernes el tercer y último intento para formar un Gobierno que sustituya al que dimitió el pasado día 11 de diciembre bajo la presión de protestas callejeras contra la corrupción.

El partido Alianza por Derechos y Libertades, con 15 de los 240 diputados, devolvió hoy al presidente, Rumen Radev, el encargo de formar Ejecutivo por la imposibilidad de lograr apoyos suficientes, ante lo que el jefe del estado anunció: «Entonces vamos a elecciones».

El primer mandato se otorgó el lunes al mayor grupo parlamentario, el conservador populista GERB y al actual primer ministro en funciones, Rosen Zhelyazkov, quien lo devolvió inmediatamente.

Zhelyazkov dimitió el pasado 11 de diciembre tras menos de un año en el poder al frente de una coalición con socialdemócratas y antisistemas.

El miércoles, Radev propuso la formación de un nuevo Ejecutivo a la opositora europeísta y reformadora PP-DB, que también rechazó el encargo.

Zhelyazkov gobernaba en minoría gracias al apoyo de DPS-Nuevo Comienzo, una formación liderada por el oligarca Delyan Peevski, sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido por corrupción.

Este Ejecutivo dimitió el 11 de diciembre tras una serie de protestas de cientos de miles de ciudadanos en todo el país contra la corrupción endémica y lo que se percibe como un Estado capturado por la influencia de Peevski en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y también en los servicios de seguridad.

Tras los tres fracasos de formación de nuevo Gobierno, el presidente tiene que designar un primer ministro interino y aprobar el equipo ejecutivo que propondrá, y también convocar elecciones anticipadas en un plazo de dos meses.

Bulgaria, uno de los países más pobres y corruptos de la Unión Europea, lleva cinco años inmerso en una grave crisis política por la falta de mayorías sólidas debido a la división entre las fuerzas parlamentarias por temas como la corrupción, o el apoyo o no a Rusia en su agresión a Ucrania.

El país asumió el pasado 1 de enero el euro como moneda oficial, un paso que el Gobierno ahora en funciones calificó como el definitivo en el proceso de adhesión a la Unión Europea, de la que es miembro desde 2007.EFE

vp-as/cg