Bulgaria prevé que organizar Eurovisión 2027 en Sofía costará entre 20 y 30 millones

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Varna (Bulgaria), 21 may (EFE).- Las autoridades de Bulgaria estiman entre 20 y 30 millones de euros el coste que supondrá organizar la 71.ª edición del Festival de Eurovisión el próximo año en una de las ciudades del país balcánico, uno de los más pobres de la Unión Europea (UE),

Así lo declaró este jueves a la televisión pública BNT el viceprimer ministro y máximo responsable de Cultura y Medios, Ivo Hristov, presidente del recién creado comité para preparar la organización del certamen.

«La financiación del evento no correrá íntegramente a cargo del Estado, ya que contará con la participación de patrocinadores de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), principal organizadora del festival, así como de patrocinadores nacionales. Se prevé una excelente rentabilidad de la inversión, dado el creciente interés por las reservas hoteleras en Sofía para el próximo año», afirmó Hristov.

Hasta el momento, aún no se ha decidido qué ciudad será la sede del próximo Festival de la Canción Eurovisión. Además de Sofía, las urbes candidatas son Plovdiv, que fue Capital Europea de la Cultura en 2019, y las turísticas Burgas y Varna, ambas junto al mar Negro.

Varna es además la ciudad natal de DARA, la cantante de 27 años que el pasado día 16 sorprendió al ganar en Viena la 70.ª edición del Festival con la canción ‘Bangaranga’, un himno a que todo es posible si se cree en uno mismo.

El Ejecutivo búlgaro ha anunciado que la invitará a participar en la organización de la próxima edición y, según Hristov, mañana será recibida en la sede del Gobierno.

Junto a Rumanía y Moldavia, Bulgaria, que estuvo ausente de Eurovisión entre 2023 y 2025 por las dificultades económicas de su radiotelevisión pública BNT, ha vuelto a participar este año en Eurovisión, en una edición en la que han estado ausente España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia, que boicotearon el concurso en protesta porque Israel no haya sido excluida por los ataques a la población civil en Gaza. EFE

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