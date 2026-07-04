Buque dominicano participa en desfile naval por independencia de Estados Unidos

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Santo Domingo, 4 jul (EFE).- República Dominicana participa «con orgullo» en las actividades conmemorativas del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos mediante la presencia del Buque Escuela BE-01 Almirante Juan Bautista Cambiaso de la Armada, que forma parte del «prestigioso» encuentro naval internacional SAIL 4th 250, celebrado en la ciudad de Nueva York.

El Ministerio de Defensa dijo en una nota que la presencia de la emblemática embarcación dominicana en este importante escenario internacional constituye un símbolo de los «sólidos lazos históricos de amistad, cooperación y respeto mutuo» que unen a la República Dominicana y a los Estados Unidos, al tiempo que reafirma el compromiso compartido de ambas naciones con los principios de libertad, democracia y colaboración internacional.

Durante su permanencia en Nueva York, el buque escuela proyecta la imagen de la República Dominicana como una nación marítima comprometida con la formación de excelencia de sus marinos, la cooperación entre países amigos y la promoción de la paz, agregó la institución.

Asimismo, fortalece la presencia internacional del país mediante una diplomacia naval que contribuye a difundir la historia, la cultura, el turismo y los valores que distinguen al pueblo dominicano.

La visita reviste además un «profundo significado» para la comunidad dominicana residente en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, «donde miles de compatriotas tienen la oportunidad de reencontrarse con uno de los principales símbolos navales de su nación», fortaleciendo así los vínculos que mantienen con su tierra de origen y reafirmando el orgullo de pertenecer a la República Dominicana.EFE

rsl