Buques de la Armada rusa llegan a Sudáfrica para maniobras navales con China

1 minuto

Moscú, 9 ene (EFE).- Buques de la Flota rusa del Báltico llegaron este viernes a las costas sudafricanas para participar con China a partir de mañana, sábado, en las maniobras navales ‘Voluntad de Paz 2026’.

Según informó la flota rusa en un comunicado, se trata de la corbeta ‘Stoiki’ y el buque cisterna ‘Yelnia’, que atracaron esta mañana en el puerto Simon’s Town.

Los ejercicios, que transcurrirán en aguas del Atlántico, tienen por objetivo «el desarrollo y el reforzamiento de la cooperación entre las tres potencias navales» a la hora de garantizar «la seguridad de la navegación civil y las actividades económicas».

Un destructor y un buque cisterna chinos también han arribado a dicho puerto, según otras fuentes, que recuerdan que las maniobras tenían que haberse celebrado en noviembre pasado.

Los ejercicios tienen lugar después de que la Guardia Costera de EE.UU. apresara en el Atlántico Norte un petrolero con bandera rusa, el ‘Marinera’, lo que provocó la protesta de Moscú.

Estados Unidos, que liberó hoy a los dos tripulantes del barco, replicó que el embargo petrolero a Venezuela se extiende por todos los mares del planeta. EFE

