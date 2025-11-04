Burry apuesta contra Nvidia y Palantir tras advertir sobre burbuja en IA

2 minutos

Nueva York, 4 nov (EFE).- La firma del inversor Michael Burry, Scion Asset Management, compró opciones de venta (que generan ganancias con la caída de los precios) sobre 5 millones de acciones de Palantir y sobre 1 millón de acciones de Nvidia, operaciones valoradas en 912 y 187 millones de dólares, respectivamente, según un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) correspondiente al trimestre finalizado el 30 de septiembre.

Burry consiguió hacerse un nombre en Wall Street tras su apuesta en contra del mercado inmobiliario estadounidense en 2008.

Según los medios especializados, el formulario 13-F que Burry presentó ante la SEC el lunes muestra que las dos posiciones cortas representan el 80 % de la cartera de Scion y, por lo tanto, constituyen una apuesta significativa por una caída en el precio de esta popular inversión en inteligencia artificial (IA).

La semana pasada, Burry publicó en redes sociales un mensaje críptico en X con la advertencia de que «a veces vemos burbujas».

Las acciones de Nvidia, fabricante de chips de IA, y de Palantir, empresa de software especializada en IA, alcanzaron máximos históricos el lunes, con ganancias del 48 % y el 305 %, respectivamente, en los últimos 12 meses.

Esta no es la primera vez que Burry apuesta a la baja contra Nvidia, según recoge Bloomberg. Durante el primer trimestre, Scion reveló que había liquidado casi la totalidad de su cartera de acciones cotizadas y había comprado opciones de venta sobre el gigante de los chips, así como sobre varias grandes tecnológicas chinas que cotizan en EE. UU. EFE

us/jco/pddp

(foto) (vídeo)