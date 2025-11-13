Burry cancela registro de su fondo Scion ante regulador de EEUU tras apuestas bajistas

Nueva York, 13 nov (EFE).- El inversor Michael Burry canceló el registro de su fondo de riesgo Scion Asset Management ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), según un documento publicado en el sitio web de la entidad reguladora.

Burry, conocido por su histórica apuesta en contra del mercado inmobiliario estadounidense que inspiró la película ‘The Big Short’, publicó además ayer en X que se dedicaría a «cosas mucho mejores» a partir del 25 de noviembre.

La firma no opera desde el 10 de noviembre como gestora registrada, marcando un cambio significativo en la trayectoria de Burry, quien durante años gestionó inversiones por cientos de millones de dólares.

Burry fundó Scion Asset Management en 2008 tras saltar a la fama por anticipar el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. La firma ganó notoriedad por su enfoque de inversión contracíclica y su capacidad de detectar oportunidades en mercados altamente volátiles.

En marzo de 2025, Scion gestionaba activos por un valor aproximado de 155 millones de dólares, según medios locales.

La cancelación del registro implica que la firma ya no estará sujeta a las mismas obligaciones de supervisión ante la SEC, pero no implica necesariamente que Burry cierre todas sus actividades financieras, apuntan medios como Bloomberg o Business Insider, sino que podría dedicarse a proyectos personales, inversiones privadas o nuevas iniciativas fuera del marco regulado.

La semana pasada, Burry ya había alertado sobre la «euforia» del mercado al publicar en redes sociales un mensaje críptico en X con la advertencia de que «a veces vemos burbujas», apostando a la baja contra Nvidia.

Scion, según un informe del tercer trimestre publicado a principios de este mes, tomó posiciones bajistas sobre Nvidia y Palantir, otra acción que se ha disparado en bolsa en los últimos años gracias a los avances en inteligencia artificial.

Durante el primer trimestre, Scion reveló que había liquidado casi la totalidad de su cartera de acciones cotizadas y había comprado opciones de venta sobre el gigante de los chips, así como sobre varias grandes tecnológicas chinas que cotizan en Estados Unidos. EFE

