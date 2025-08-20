Cáritas Venezuela ha entregado 160 toneladas de insumos a 100.000 afectados por lluvias

Caracas, 20 ago (EFE).- La organización católica Cáritas Venezuela informó este miércoles que ha distribuido 160 toneladas de «insumos esenciales» a más de 100.000 personas afectadas por las fuertes lluvias de los últimos meses, especialmente en la región occidental del país, donde se han reportado aludes y crecida de ríos que han causado inundaciones.

Entre los insumos entregados hay alimentos, agua, ropa, artículos de higiene, colchones, carpas y otros recursos esenciales, según Cáritas.

En una rueda de prensa en Caracas, el director de Cáritas en el estado Mérida (oeste), Carlos Zambrano, informó que la organización también ha dado acompañamiento psicosocial a «más de 8.000» familias.

Asimismo, indicó que Cáritas ha brindado apoyo a localidades de siete estados afectados por las lluvias, que son, además de Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Apure, Cojedes y Bolívar.

Por su parte, la directora ejecutiva de Cáritas Venezuela, Janeth Márquez, afirmó que la organización ha trabajado desde hace 10 años en un contexto de crisis del país, pero advirtió que «una crisis no puede durar tanto tiempo».

«Lo que estamos haciendo nosotros es intentando ver cómo incidimos para que cambie la crisis y haya políticas públicas que puedan mejorar (la situación de Venezuela) y hacer mesas de diálogos donde nos sentemos con todos los actores, que podamos ir resolviendo mejor la situación, sobre todo de la gente», subrayó Márquez.

Cáritas Venezuela planifica una segunda fase de ayuda para ampliar su alcance a otras localidades afectadas por las lluvias y, además, fortalecer la que ya presta en Mérida, Bolívar y Apure, anticipó la directora ejecutiva.

La organización católica recibe donaciones en sus centros de acopio que luego distribuye a través de empresas de envíos, algo que se complementa, según indicó, con donativos particulares, apoyo de la banca y el aporte de migrantes venezolanos.

Las lluvias, que comenzaron a finales de junio, han dejado daños en gran parte del occidente venezolano, que abarca, entre otras, las regiones de Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa, y también han afectado localidades del estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) y Guárico (centro). EFE

