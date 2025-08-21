Cómputo de elecciones en Bolivia alcanza el 100 % y confirma balotaje entre Paz y Quiroga

La Paz, 21 ago (EFE).- El cómputo oficial de las elecciones generales celebradas en Bolivia el 17 de agosto llegó este jueves al 100 %, confirmando una segunda vuelta entre los candidatos opositores Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), de centro, y Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, de derecha.

Paz obtuvo un 32,06 % de los votos y Quiroga un 26,70 %, lo que ratifica que ambos se disputarán la Presidencia en una inédita segunda vuelta el próximo 19 de octubre.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializará el martes 26 de agosto los resultados de los comicios, que ya fueron publicados de manera preliminar por el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre). EFE

