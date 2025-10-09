Cadena colombiana Frisby demanda en la UE a empresa española por uso indebido de su marca

3 minutos

Bogotá, 9 oct (EFE).- La popular cadena colombiana de restaurantes de pollo frito Frisby anunció este jueves que emprendió acciones legales ante la Unión Europea contra la sociedad Frisby España S.L. y el empresario Charles Dupont por el uso indebido de su marca y la presunta infracción de sus derechos de propiedad intelectual.

La empresa colombiana presentó «una demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual y comisión de actos de competencia desleal» en contra de Frisby España y Dupont, junto con la solicitud de «medidas cautelares para que cese la afectación» de sus derechos, según explicó en un comunicado.

Frisby Colombia precisó que «no existe ninguna relación entre Frisby S.A. y la empresa que actualmente se anuncia como Frisby España», y subrayó que la marca, registrada en Colombia desde 1977, es de su exclusiva propiedad y uso.

«Rechazamos cualquier intento de utilizar el nombre, logotipo o imagen de Frisby para aprovecharse de la reputación y el reconocimiento construidos durante más de cuatro décadas», señaló la firma, que cuenta con más de 260 puntos de venta en Colombia y es considerada pionera en el modelo de franquicia de comida rápida en el país.

La marca Frisby fue registrada por la compañía colombiana en la UE en 2005, pero como no tuvo actividad comercial en territorio europeo durante un periodo continuo de cinco años, la española solicitó su nulidad.

El conflicto legal

La controversia se remonta a abril de este año, cuando un grupo de empresarios liderados por Dupont, ciudadano francés de 32 años, promovió la apertura de restaurantes bajo ese nombre y aseguró que traería «la cadena líder de pollo frito de Latinoamérica» a Europa.

Según la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (Euipo) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), una marca sólo es válida para los productos o servicios de los países en los que ha sido registrada.

Dupont dijo en un video que publicó en X que trató de contactar con la presidenta de la compañía en Colombia pero que, ante la falta de respuesta, decidió avanzar con el proyecto tras comprobar que los colombianos no habían registrado la marca en Europa.

Frisby España tiene una cuenta de Instagram verificada y Dupont aseguró que este año trataría de abrir dos restaurantes físicos en Madrid y Barcelona y diez ‘cocinas ocultas’, aunque el Ayuntamiento de Barcelona no emite permisos para este tipo de establecimientos desde 2022 por una normativa urbanística.

La compañía colombiana sostuvo que no tiene ninguna relación con esa iniciativa y reiteró que el uso de su marca y su imagen constituye una vulneración de derechos de propiedad intelectual.

El caso cobró más notoriedad la semana pasada, cuando una persona disfrazada del icónico pollo de Frisby apareció en las calles de Madrid promocionando la marca en una caseta comercial que decía «Creado en Colombia en 1977» y donde se vendían camisetas serigrafiadas con la cara de la mascota. EFE

