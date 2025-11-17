Cadena perpetua en China para un exdirigente legislativo provincial por recibir sobornos

2 minutos

Pekín, 17 nov (EFE).- Un tribunal de la provincia nororiental china de Liaoning condenó este lunes a cadena perpetua a Li Xiangang, exvicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular (Legislativo) de la provincia de Heilongjiang, por recibir más de 117 millones de yuanes (16,4 millones de dólares) en sobornos y cometer malversación.

El Tribunal Popular Intermedio de Dalian informó en su cuenta oficial en la red social Wechat de que dictó también la privación de derechos políticos de por vida y el decomiso de la totalidad de los bienes personales del acusado.

Además, impuso una multa de 300.000 yuanes (42.300 dólares) por el delito de malversación y dispuso que los fondos públicos apropiados sean devueltos a la entidad perjudicada. Los bienes obtenidos ilícitamente mediante sobornos serán ingresados en el Tesoro estatal.

Según la sentencia, entre 2006 y 2024 Li utilizó distintos cargos en la provincia de Heilongjiang para obtener ventajas económicas al otorgar beneficios a empresas y particulares en asuntos como operaciones empresariales, ascensos laborales y tratamiento de casos judiciales.

El tribunal calificó la cuantía de los sobornos como «particularmente enorme» y afirmó que las conductas ocasionaron «graves pérdidas» a los intereses del Estado y de la ciudadanía.

El juzgado indicó que tanto el soborno como la malversación justifican una sanción severa.

No obstante, el tribunal aplicó atenuantes como que Li confesó a las autoridades, aportó información sobre hechos de malversación y parte de los sobornos no detectados, reconoció su culpabilidad y colaboró en la restitución de los fondos.

El fallo señala que la totalidad del dinero y bienes ilícitos han sido recuperados.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh) y presidente de China, Xi Jinping, comenzó una campaña anticorrupción en la que varios altos cargos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

Si bien esta campaña, uno de los programas estrella de Xi, ha destapado importantes casos de corrupción en el seno del PCCh, algunos críticos han apuntado a que también podría estar siendo utilizada para acabar con la carrera política de algunos de sus rivales o detractores. EFE

aa/lcl/ah