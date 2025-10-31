Cadena perpetua para dueños y gerentes de hotel incendiado con 78 muertos en Turquía

2 minutos

Estambul, 31 oct (EFE).- Un tribunal de Turquía condenó este viernes a cadena perpetua a 11 personas como responsables del mortal incendio del hotel ‘Grand Kartal’ en la provincia de Bolu, al este de Estambul, en enero pasado con 78 personas muertas.

El tribunal impuso la máxima condena posible, la cadena perpetua agravada, a los 11 acusados por negligencias que derivaron en la muerte de 34 menores de edad, a lo que sumó 24 años de cárcel por cada uno de los 44 adultos fallecidos.

El fuego se originó en la cocina del hotel en la madrugada del 21 de enero pasado y causó la muerte de numerosos clientes antes de que los bomberos pudiesen iniciar labores de rescate, dificultadas por la ubicación del hotel en una ladera sobre una pista de esquí.

Construido en 1998, el hotel tenía los permisos en regla, pero no funcionaban ni los detectores de humo, ni las alarmas, ni los rociadores automáticos, y la escalera antiincendios no tenía salida.

La sentencia emitida hoy considera a los acusados culpables de homicidio culposo, por su grave imprudencia al no comprobar las medidas de seguridad, informa la cadena turca NTV.

Aparte de los 78 fallecidos hubo además 137 heridos en el incendio.

Entre los condenados están el dueño del hotel, su esposa, sus dos hijas, su yerno, el gerente, el director y un contable, así como el primer teniente de alcalde de Bolu y el jefe antiincendios del municipio.

Otras nueve personas, entre dirigentes empresariales, contables, empleados y responsables municipales fueron condenados a penas de entre 21 y 22 años.

El dueño del establecimiento recordó en el juicio que había alojado a su propia familia en el hotel y defendió que no podía prever el desastre, aduciendo que el Ministerio de Cultura y Turismo debería haber realizado inspecciones más meticulosas.

La polémica sobre si la responsabilidad de control recae en el Ministerio o en el municipio, en manos de la oposición, agitó durante meses la prensa turca. EFE

iut/jk/jgb