CAI ante el desafío de acabar con 25 años de hegemonía de Saprissa frente a panameños

2 minutos

Ciudad de Panamá, 19 ago (EFE).- El Club Atlético Independiente (CAI) saltará este miércoles a la cancha del estadio Rommel Fernández con la misión de ganar para abonar a su clasificación en la Copa Centroamericana y poner fin a una hegemonía del Saprissa sobre equipos panameños que ya dura 25 años.

Al partido de la cuarta y penúltima jornada el Grupo C Independiente llega motivado tras vencer al Verdes beliceño, pero ahora recibirá la visita de uno de los favoritos al título.

Las únicas derrotas de Saprissa ante equipos panameños se registraron en la Copa Interclubes de 2000, ambas ante el ya desaparecido Panamá Viejo.

Saprissa es segundo con 6 puntos de 6 puntos en un grupo liderado por Motagua con 7 después de 3 partidos. El equipo panameño es tercero con 3 al cabo de 2 salidas¿.

Cierran la clasificación Cartaginés con un punto en dos partidos y Verdes con las manos vacías tras 3 salidas.

Independiente, que no atraviesa un buen momento en el torneo local, tendrá el miércoles a toda su plantilla a disposición.

El Monstruo Morado colecciona dos triunfos. Por 2-0 sobre Cartaginés y por 2-1 frente al ya eliminado Verdes, y un nuevo triunfo lo acercaría a los cuartos de final..

El equipo dirigido por Paulo Wanchope no podrá contar con su capitán, el argentino Mariano Torres, quien se quedó en San José por lesión, aunque sí tendrá a la mayoría de sus referentes disponibles.

CAI y Saprissa ya se han visto las caras en competiciones regionales. La última vez fue en los cuartos de final de la Liga Concacaf 2019, serie en la que el club tico se impuso con marcadores de 3-2 y 1-0.

Alineaciones probables:

CAI: Jefferson Sánchez; Orman Davis, Sergio Ramírez, Jair Modelo, Marlon Ávila; Héctor Hurtado, Ángel Valverde, Kenny Bonilla, Abraham Altamirano, Rafael Águila; Víctor Ávila.

Entrenador: Franklin Narváez

Saprissa: Esteban Alvarado; Kendall Waston, Orlando Sinclair, Gerald Taylor, Deyver Vega, Jorkaeff Azofeifa, Sebastián Acuña, Gerson Torres, Samir Taylor; Gustavo Herrera y Jefferson Brenes.

Entrenador: Paulo Wanchope

Árbitro: Por definir

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, al este de la capital panameña.

Hora: 19.00 local (00.00 GMT del jueves). EFE

rao/gf/hbr