California cambiará los distritos electorales para contrarrestar a Texas, afirma su gobernador

California reveló el jueves sus planes para rediseñar sus distritos electorales, en un intento de los demócratas por contrarrestar lo que consideran un esfuerzo del presidente estadounidense, Donald Trump, de manipular las elecciones al Congreso del próximo año para proteger su escasa mayoría republicana. 

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, afirmó que pedirá a los votantes que aprueben nuevos mapas electorales, que neutralizarían eficazmente los cambios distritales que planea Texas y que se espera otorguen a los republicanos más escaños en la Cámara de Representantes. 

«Hoy es el Día de la Liberación en el Estado de California», declaró Newsom a sus simpatizantes en el Centro para la Democracia en Los Ángeles. «Donald Trump, has provocado al oso y nosotros contraatacaremos», afirmó, en referencia al animal que simboliza al estado de 39 millones de habitantes.

La medida se produjo tras semanas de maniobras en Texas, donde el gobernador republicano Greg Abbott, actuando a instancias de Trump, intenta redistribuir los distritos electorales para beneficiar a su partido. 

Este proceso de manipulación partidaria del mapa electoral, controvertido pero legal, es conocido como «gerrymandering».

Los distritos electorales generalmente se trazan y votan cada diez años, después del censo nacional, y se supone que deben basarse en sus resultados, para que representen con precisión a las personas que viven allí.

