Cambio en la factura eléctrica eleva el alza de la inflación un 0,9% en Chile en julio

Santiago de Chile, 8 ago (EFE).- El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó un 0,9% en el mes de julio y dejó un acumulando del 2,8% en los primeros siete meses del año y una variación del 4,3% a doce meses, reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El alza lo arrastraron los precios de la electricidad, que se elevaron un 7,3% a causa de los cambios que -por decreto- comenzaron a regir el mes pasado.

Pero también el encarecimiento de la gasolina y los servicios de alojamiento, en una variación mensual del IPC mayor a la que habían pronosticado los analistas, que calculaban un alza de entre el 0,6% y el 0,7%.

Además, doce de las trece divisiones que integran la canasta del IPC sufrieron variaciones al alza en julio y solo una presentó una tendencia a la baja.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron la vivienda y servicios básicos (1,5%) con 0,275 puntos porcentuales (pp.) y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%) con 0,192 pp.

“Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,419pp. La única división que consignó bajas mensuales en sus precios fue seguros y servicios financieros (-0,5%), con una incidencia de -0,005pp”, señaló el INE. EFE

