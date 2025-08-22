The Swiss voice in the world since 1935

Canadá podría anunciar este viernes un posible acuerdo comercial con EE.UU.

Toronto (Canadá), 22 ago (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunió este viernes con su Gabinete para tratar la relación comercial con Estados Unidos y convocó una conferencia de prensa para hoy en la que podría anunciar algún tipo de acuerdo con el Gobierno del estadounidense Donald Trump.

Parte del acuerdo podría ser la eliminación de aranceles de represalia que Canadá ha impuesto a algunas importaciones estadounidenses, según la agencia Bloomberg.

El presidente Trump también ha anunciado una rueda de prensa exactamente a la misma hora que la de Carney.

La reunión de Carney con su Gabinete y la conferencia de prensa se producen 24 horas después de que el primer ministro canadiense hablase por teléfono con Trump, una conversación que Canadá calificó como «productiva».

Los dos líderes trataron «los actuales desafíos comerciales, las oportunidades y las prioridades compartidas en el marco de una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y Estados Unidos», según informó el Gobierno canadiense.

Canadá es uno de los principales aliados y socios comerciales de EE.UU. que todavía no ha anunciado algún tipo de acuerdo con la Administración de Trump.

El pasado 1 de agosto, Washington empezó aplicar aranceles del 35 % a algunos productos canadienses no incluidos en el tratado comercial T-MEC, uno de los más elevados y que contrastan con el 15 % que la Unión Europea ha negociado con EE.UU. EFE

