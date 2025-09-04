Canadá reduce de forma dramática el número de extranjeros que acepta en el país

The Swiss voice in the world since 1935

Toronto (Canadá), 4 sep (EFE).- En la primera mitad de 2025, Canadá ha reducido de forma dramática el número de estudiantes internacionales, trabajadores temporales extranjeros y residentes permanentes como parte de la nueva política del Gobierno para disminuir la población del país.

Según datos del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, en los seis primeros meses del año, el número de residentes permanentes aceptados se ha reducido un 19% hasta 207.650 personas, mientras que el de trabajadores temporales extranjeros ha caído un 3,8% hasta 105.195.

Pero la mayor reducción se ha producido entre los estudiantes internacionales. Cifras facilitadas este jueves por el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía a la radiotelevisión pública canadiense CBC indican que en la primera mitad de 2025, el país solo aceptó a 36.417, un 70 % menos que en el mismo periodo de 2024.

Los datos también señalan que el número de extranjeros que solicitan estudiar en Canadá se ha reducido en los dos últimos años: en la primera mitad de 2025 las solicitudes fueron 302.795, en 2024 fueron 398.675 y en 2023, 575.535.

Desde 2024, el Gobierno canadiense ha efectuado cambios en los programas que permiten la entrada de extranjeros en el país para residir de forma temporal o permanente ante los graves problemas de vivienda, programas sociales e infraestructuras que tiene Canadá.

Hasta el año pasado, Canadá era el país del G7 con mayor crecimiento demográfico, un 2,7 % anual, gracias a la masiva llegada de inmigrantes.

Mientras que en 2015, Canadá recibió 300.000 inmigrantes en 2022 la cifra ascendió a 431.645, en 2023 fueron 465.000 y en 2024, 485.000. A estas cifras se suman los estudiantes internacionales (en 2023 682.889) y los trabajadores temporales extranjeros (cerca de 1 millón en 2023).

Ya a principios de 2024, el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, admitió que Canadá no podía absorber el elevado número de inmigrantes que el país estaba aceptando.

Bajo el Gobierno de Trudeau, que dimitió del cargo a principios de 2025 acosado por una fuerte caída de su popularidad, el porcentaje de trabajadores temporales extranjeros con respecto a la población del país se disparó del 2 % en 2017 al 7,5 % en 2024.

El miércoles, el actual primer ministro canadiense, Mark Carney, se reafirmó en el compromiso de reducir la proporción de trabajadores temporales extranjeros en el país del 7 % actual al 5 % en los próximos años.

Canadá también ha empezado a aplicar medidas para dificultar la llegada de refugiados.

En junio, el Gobierno anunció que modificará su sistema de asilo para aumentar la inadmisibilidad de peticiones de refugio, lo que dificultará el proceso cada año a miles de personas. EFE

