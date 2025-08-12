The Swiss voice in the world since 1935

Canadá sufre ya la segunda peor temporada de incendios forestales de su historia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Toronto (Canadá), 12 ago (EFE).- Canadá se enfrenta ya a la segunda peor temporada de incendios forestales de la historia del país con la quema de 7,3 millones de hectáreas de terreno, 73.000 kilómetros cuadrados, desde abril.

El peor año se produjo en 2023, cuando se quemaron la cifra récord de 17,3 millones de hectáreas o 173.000 kilómetros cuadrados. En la última década, las llamas han calcinado 43,6 millones de hectáreas de vegetación, una extensión equivalente a la superficie de países como Irak, Marruecos o Paraguay.

A dos meses del fin oficial de la temporada de incendios, Canadá ha sufrido 4.362 incendios forestales y la superficie quemada supera los 7,1 millones de hectáreas destruidas en 1994, hasta ahora el segundo peor año en la historia.

Las cifras oficiales señalan que este martes están activos 712 incendios forestales en todo el país, de los que 169 están fuera de control.

Aunque la inmensa mayoría de los incendios forestales se concentra en el noroeste del país, ocho fuegos (de los que cinco están fuera de control) están provocando graves problemas en la isla de Terranova, en la costa del Atlántico, donde uno de ellos se está acercando de forma peligrosa a la capital provincial, San Juan de Terranova y ha forzado la evacuación de 14.000 personas.

Las llamas han obligado a las fuerzas armadas del país a desplegar casi un centenar de bomberos en la isla atlántica mientras que otras provincias del país han enviando aviones contraincendios para ayudar con las tareas frente al fuego.

Los especialistas han señalado que el principal culpable del aumento de los incendios forestales es la crisis climática y el fuerte aumento de las temperaturas. El lunes, grandes áreas del país alcanzaron temperaturas récord.

A su vez, los incendios en Canadá contribuyen a la crisis climática. En 2023, la destrucción de 17,3 millones de hectáreas de bosque provocó la emisión de 647 megatoneladas de CO2, una cifra de dióxido de carbono similar a la que India produce cada año y superior a las de países como Alemania o Japón. EFE

jcr/ygg/jcg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR