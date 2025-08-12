Canadá sufre ya la segunda peor temporada de incendios forestales de su historia

Toronto (Canadá), 12 ago (EFE).- Canadá se enfrenta ya a la segunda peor temporada de incendios forestales de la historia del país con la quema de 7,3 millones de hectáreas de terreno, 73.000 kilómetros cuadrados, desde abril.

El peor año se produjo en 2023, cuando se quemaron la cifra récord de 17,3 millones de hectáreas o 173.000 kilómetros cuadrados. En la última década, las llamas han calcinado 43,6 millones de hectáreas de vegetación, una extensión equivalente a la superficie de países como Irak, Marruecos o Paraguay.

A dos meses del fin oficial de la temporada de incendios, Canadá ha sufrido 4.362 incendios forestales y la superficie quemada supera los 7,1 millones de hectáreas destruidas en 1994, hasta ahora el segundo peor año en la historia.

Las cifras oficiales señalan que este martes están activos 712 incendios forestales en todo el país, de los que 169 están fuera de control.

Aunque la inmensa mayoría de los incendios forestales se concentra en el noroeste del país, ocho fuegos (de los que cinco están fuera de control) están provocando graves problemas en la isla de Terranova, en la costa del Atlántico, donde uno de ellos se está acercando de forma peligrosa a la capital provincial, San Juan de Terranova y ha forzado la evacuación de 14.000 personas.

Las llamas han obligado a las fuerzas armadas del país a desplegar casi un centenar de bomberos en la isla atlántica mientras que otras provincias del país han enviando aviones contraincendios para ayudar con las tareas frente al fuego.

Los especialistas han señalado que el principal culpable del aumento de los incendios forestales es la crisis climática y el fuerte aumento de las temperaturas. El lunes, grandes áreas del país alcanzaron temperaturas récord.

A su vez, los incendios en Canadá contribuyen a la crisis climática. En 2023, la destrucción de 17,3 millones de hectáreas de bosque provocó la emisión de 647 megatoneladas de CO2, una cifra de dióxido de carbono similar a la que India produce cada año y superior a las de países como Alemania o Japón. EFE

