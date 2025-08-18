The Swiss voice in the world since 1935

Luque (Paraguay), 17 ago (EFE).- Los equipos de Canadá y Argentina ganaron este domingo las medallas de oro del baloncesto 3×3 en el marco de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

En primer turno, las canadienses Mara Dykstra, Gage Grassick, Jade Belmore y McKenzie Smith vencieron a las mexicanas Anisa Jeffries, Loriette Maciel, Laura Plasencia y Regina Espinosa por marcador de 18-13.

En el encuentro por el bronce, las paraguayas Antonella Luraghi, Manuela Ramírez, Agostina Ochipinti y Ana Brítez derrotaron a las brasileñas Vitória Moura, Brenda Bleidao, Arianny Francisco y Stephany Goncalves por 16-15.

Triunfo argentino en los hombres

Los argentinos Santino Mazzucchelli, Alejo Maggi, Juan Frontera y Martín Molina dieron cuenta de los chilenos Gabriel Soto, Juan Aguayo, Óscar Barría y Vicente Schulz por 21-11 y se colgaron el oro.

El bronce fue para los ecuatorianos Kevin Pazmiño, Andrés Jaramillo, Kevin Preciado y Michael Torres, que vencieron por 21-16 a los dominicanos Ángel Puello, Juan de los Santos, Dolfy Arias y Rey Abad.

En el baloncesto 3×3 se encuentran tres jugadores en campo y uno en la reserva. EFE

