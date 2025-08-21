Canadian Solar vende a Central Puerto un parque solar en Argentina

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- La empresa canadiense Canadian Solar acordó este miércoles vender a la argentina Central Puerto un parque de generación eléctrica solar en la norteña provincia de Salta.

Según informó Central Puerto en un comunicado, la empresa argentina celebró un contrato de compraventa con Canadian Solar para la adquisición del 100 % de las acciones de Fieldfare Argentina.

Esta empresa es propietaria y operadora del parque solar Cafayate, situado en Salta y que cuenta con una potencia de 80 megavatios y una generación de 220 gigavatios por hora.

«Esta transacción reafirma el compromiso de Central Puerto con el desarrollo del sector energético, marcando un nuevo hito en su estrategia de diversificación tecnológica y su compromiso para expandir y consolidar su participación estratégica en el mercado de las energías renovables», afirmó la empresa argentina, dedicada a la generación eléctrica.

El monto de la transacción no fue informado.

«Está previsto que el cierre de la transacción tenga lugar el 2 de septiembre de 2025, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes estándares para este tipo de transacciones», añadió Central Puerto. EFE

