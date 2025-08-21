The Swiss voice in the world since 1935

Canadian Solar vende a Central Puerto un parque solar en Argentina

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- La empresa canadiense Canadian Solar acordó este miércoles vender a la argentina Central Puerto un parque de generación eléctrica solar en la norteña provincia de Salta.

Según informó Central Puerto en un comunicado, la empresa argentina celebró un contrato de compraventa con Canadian Solar para la adquisición del 100 % de las acciones de Fieldfare Argentina.

Esta empresa es propietaria y operadora del parque solar Cafayate, situado en Salta y que cuenta con una potencia de 80 megavatios y una generación de 220 gigavatios por hora.

«Esta transacción reafirma el compromiso de Central Puerto con el desarrollo del sector energético, marcando un nuevo hito en su estrategia de diversificación tecnológica y su compromiso para expandir y consolidar su participación estratégica en el mercado de las energías renovables», afirmó la empresa argentina, dedicada a la generación eléctrica.

El monto de la transacción no fue informado.

«Está previsto que el cierre de la transacción tenga lugar el 2 de septiembre de 2025, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes estándares para este tipo de transacciones», añadió Central Puerto. EFE

nk/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR