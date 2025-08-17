Cancelados por segundo día una veintena de vuelos en Puerto Rico por el huracán Erin

San Juan, 17 ago (EFE).- Una veintena de vuelos que salían o llegaban al aeropuerto internacional de Puerto Rico fueron cancelados este domingo por segundo día consecutivo debido al paso del huracán Erin, que rebajó su fuerza de categoría 5 a 3.

La mayoría de los vuelos afectados son de la aerolínea Cape Air y conectan el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) con otras islas en el Caribe, como Santa Cruz, Tortola, San Tomás y Vieques.

También fueron cancelados dos vuelos de la compañía Frontier con destino a Cleveland (Ohio, Estados Unidos) y con origen en Tampa (Florida).

Aunque Erin se ha alejado de la zona, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. alertó cd que las bandas exteriores del huracán continuarán provocando lluvias y algunas ráfagas de vientos.

Tras intensificarse rápidamente hasta ser un huracán de categoría 5, Erin rebajó su intensidad durante la madrugada hasta la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora.

En Puerto Rico, más de 140.000 clientes, un 10 % del total, no contaban al inicio de esta jornada con servicio eléctrico debido a las lluvias asociadas a Erin, según el portal de LUMA Energy, la empresa encargada de la transmisión de la electricidad en la isla. EFE

