Canciller chino pide a EE.UU. ser «socios y no adversarios» en una reunión con senadores

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Pekín, 7 may (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, se reunió este jueves en Pekín con una delegación encabezada por el senador republicano estadounidense Steve Daines, en un encuentro en el que defendió que la relación entre ambas potencias debe basarse en una «coexistencia pacífica» en la que actúen como «socios y no adversarios».

Wang señaló que se trata de la primera delegación bipartidista de senadores estadounidenses que visita China desde la llegada al cargo del presidente estadounidense, Donald Trump, un hecho de importante significado simbólico, según un comunicado del Ministerio de Exteriores chino.

El encuentro se produce una semana antes de la visita de Trump a Pekín, aún no confirmada por las autoridades chinas, pero prevista para los días 14 y 15 de mayo según la Casa Blanca.

El canciller expresó que la política de China hacia Estados Unidos ha sido constante y que ambos países deben explorar un camino correcto para la coexistencia entre grandes potencias, basado en el respeto mutuo y la cooperación beneficiosa para ambas partes.

Aunque ambos países tienen sistemas sociales y modelos de desarrollo diferentes, Wang subrayó que la clave para encauzar su relación es «abordar de forma continua los problemas de entendimiento mutuo y establecer adecuadamente la base de la relación bilateral».

“Todas las cosas en la naturaleza coexisten sin dañarse mutuamente; debemos buscar juntos la armonía en la diversidad, siendo socios y no adversarios”, recoge el comunicado.

Wang afirmó que China no seguirá el «viejo camino de buscar la hegemonía”, sino que mantendrá un desarrollo pacífico, al tiempo que expresó su disposición a trabajar con Estados Unidos para implementar el consenso alcanzado por ambos jefes de Estado y estabilizar la relación bilateral en beneficio de ambos países y del mundo.

Pekín pidió asimismo a Washington que adopte una visión objetiva de China, desarrolle una comprensión racional, respete sus intereses fundamentales y gestione adecuadamente las diferencias para lograr resultados más prácticos y beneficiosos.

Según el comunicado, en el último año el mandatario chino, Xi Jinping, y Trump han mantenido diversas llamadas y encuentros que han contribuido a orientar la relación bilateral en momentos clave.

La delegación estadounidense, por su parte, compartió sus impresiones sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales, y ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común. EFE

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