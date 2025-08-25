Canciller destaca rescate de náufrago paraguayo en Chile y que continúe búsqueda de otros
Asunción, 24 ago (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, afirmó este domingo que uno de los cuatro paraguayos que naufragaron el jueves en el territorio marítimo chileno fue rescatado por las autoridades de ese país y que continua la búsqueda del resto del grupo.
«Hay un operativo en el que las autoridades chilenas están haciendo lo imposible dentro de los recursos y en el contexto climático adverso que, de hecho, generó esta situación. Afortunadamente, uno de nuestros compatriotas ha sido rescatado», dijo el funcionario en una entrevista con el canal ABC TV.
Ramírez agregó que la persona ha informado dónde estarían sus compañeros, «que se estima podrían estar con vida», e indicó que desde Asunción se hará todo lo necesario para dar apoyo a sus compatriotas.
El paraguayo Juan Rojas fue hallado el sábado por agentes navales de Chile sobre unas rocas.
Los connacionales desaparecieron el jueves en la región de Magallanes de Chile tras problemas climáticos que hicieron naufragar su lancha «Ana Belén». EFE
