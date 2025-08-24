The Swiss voice in the world since 1935

Canciller ruso Lavrov pone en duda que Trump impulse un rápido fin de la guerra en Ucrania

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Nueva York, 24 ago (EFE).- El canciller ruso, Serguéi Lavrov, puso en duda el impulso del presidente de EE. UU., Donald Trump, para alcanzar la paz en Ucrania debido a las diferencias entre Moscú y Kiev, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC publicada este domingo.

En ese sentido, Lavrov anotó que no había ninguna reunión prevista entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el ucraniano, Volodímir Zelenski, y que siguen sin resolverse cuestiones clave, como las garantías de seguridad para Ucrania y las disputas territoriales.

«Putin está listo para reunirse con Zelenski cuando la agenda esté lista para una cumbre. Y esta agenda no está lista en absoluto», precisó Lavrov a cuenta de una reunión que el lunes Trump aseguró estar ya organizando.

El canciller sugirió que Putin no firmaría un acuerdo de paz con Zelenski, cuya legitimidad Moscú ha cuestionado desde que las elecciones ucranianas se pospusieron el año pasado en medio de la ley marcial.

«Cuando lleguemos a la etapa en que tengamos que firmar documentos, necesitaremos que todos entiendan claramente que la persona que firma es legítima (…)Y según la Constitución ucraniana, Zelenski no lo es en este momento», afirmó en la entrevista que fue grabada el viernes y retransmitida hoy.

Trump, que se vio hace una semana con Putin en Anchorage (Alaska) y el pasado lunes con Zelenski y varios líderes europeos en Washington, ha estado tratando de impulsar un encuentro entre los líderes ruso y ucraniano.

No obstante, Lavrov señaló la relación entre Putin y Trump se han estrechado, ya que ambos líderes «desean la paz en Ucrania».

«Con el presidente Trump, creo que se ha visto una luz al final del túnel», afirmó, calificando su reunión en Alaska de «muy buena».

De acuerdo con Lavrov, el obstáculo para llegar a la paz lo ponen Ucrania y los líderes europeos que «no quieren la paz».

«Dicen: ‘No podemos permitir la derrota de Ucrania. No podemos permitir que Rusia gane’. Hablan en estos términos: victoria, derrota, etc.», anotó el canciller.

Rusia se ha mostrado reticente a negociar la cesión del 20 % de Ucrania que ocupa.

En una entrevista posterior en la NBC, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, rechazó la idea de que los rusos estuvieran manipulando a Trump con su negativa a concertar una reunión con Zelenski.

Vance afirmó que los rusos ya habían «hecho concesiones significativas», incluyendo el reconocimiento de que Ucrania tendría integridad territorial después de la guerra, que no podrían «instaurar un régimen títere en Kiev» y que habría garantías de seguridad para Ucrania.

«Por supuesto, aún no han llegado a ese punto, o la guerra habría terminado. Pero estamos participando en este proceso diplomático de buena fe», anotó Vance.EFE

syr/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR