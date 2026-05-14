Cancilleres de los BRICS se reúnen en India con Irán y el petróleo como telón de fondo

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Los cancilleres de los BRICS, entre ellos los de Rusia e Irán, se reúnen el jueves en India con el conflicto en Oriente Medio y la consecuente crisis en el mercado petrolero como telón de fondo.

«Nos reunimos en un momento de gran agitación en las relaciones internacionales», declaró el ministro de Relaciones Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, en su discurso antes de empezar las reuniones a puerta cerrada.

El grupo compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se expandió para incluir países como Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, ahora enfrentados por la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos a finales de febrero.

Entre los asistentes al encuentro figuran el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el iraní, Abás Araqchi. También se encuentra en la capital india el jefe de la diplomacia brasileña, Mauro Vieira.

«Los conflictos en curso, las incertidumbres económicas y los desafíos en materia de comercio, tecnología y clima están configurando el panorama global», declaró Jaishankar.

«Existe una expectativa creciente, especialmente por parte de los mercados emergentes y de los países en desarrollo, de que los BRICS desempeñen un papel constructivo y estabilizador», apuntó.

Las perturbaciones en las rutas de transporte marítimo en el Golfo por el bloqueo del estrecho de Ormuz están provocando volatilidad en los mercados de petróleo y gas, lo que aumenta la presión sobre las economías importadoras de energía, como India.

El país más poblado del mundo suele obtener aproximadamente la mitad de su crudo a través del estrecho de Ormuz, y también importa desde esa región importantes cantidades de fertilizantes.

Los BRICS se crearon en 2009 como un foro para las principales economías emergentes que buscaban mayor influencia en las instituciones dominadas por las potencias occidentales.

Sin embargo, las actuales divisiones entre sus miembros en cuestiones como la guerra en Oriente Medio y las críticas a las potencias occidentales pueden llevar a que la cumbre de cancilleres termine sin una declaración conjunta.

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