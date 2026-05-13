Candidata presidencial colombiana dice que ‘no hay garantías’ para las próximas elecciones

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Bogotá, 13 may (EFE).- La exalcaldesa de Bogotá Claudia López, candidata presidencial colombiana por el movimiento Imparables, aseguró este miércoles que «no hay garantías» para hacer campaña de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo, en las que se elegirá al sucesor del mandatario Gustavo Petro.

«Faltan 18 días para las elecciones y hemos visto proselitismo armado rampante (por parte de las disidencias de las FARC), lo denunció la propia Defensoría (del Pueblo), pero nadie hace nada. Aquí siguen matando periodistas, líderes sociales, (los criminales) invitándolos a votar por candidatos, en particular del Pacto Histórico», afirmó López a periodistas.

La candidata recordó a Mateo Pérez, un joven periodista de 25 años asesinado la semana pasada por una disidencia de las antiguas FARC mientras hacía una investigación periodística en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia (noroeste).

De otro lado, López calificó como inaudito que no se haya podido tener un debate con todos los candidatos presidenciales y reclamó la falta de reglas del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la financiación pública de campañas.

La exalcaldesa también señaló que el Gobierno «interviene en política todos los días con presupuesto público, con los medios de comunicación, con clientelismo» en la campaña, pese a que por ley no puede hacerlo.

Criticó además a la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) por no investigar ni decir nada al respecto.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, pidió reforzar la seguridad en todo el país para garantizar la celebración de unas elecciones seguras.

«Como Procurador General de la Nación y en defensa de los intereses de la sociedad y de los derechos colectivos, pido a las autoridades reforzar la seguridad en todo el territorio, para garantizar que los ciudadanos concurran con plenas garantías a depositar su voto en las urnas», declaró Eljach.

El jefe del Ministerio Público aseguró que la seguridad y la transparencia del proceso electoral «son aspectos fundamentales a proteger» en estos momentos.

«De la libertad y la seguridad que tengan los ciudadanos para acudir a las urnas dependerá la legitimidad del nuevo gobierno y de nuestra democracia», añadió.

La carrera por la Presidencia de Colombia a menos de un mes de las elecciones del 31 de mayo parece concentrada entre el candidato de izquierdas Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Petro, tiene una intención de voto del 37,2 %, mientras que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, marca el 20,4 %, según la encuesta hecha por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y publicada el pasado 3 de mayo por la revista Semana.

En tercer puesto, más rezagada, aparece Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, con el 15,6 %.

Dos candidatos de centro completan el cuadro de los cinco primeros: Sergio Fajardo, con el 2,7 % y la exalcaldesa López, con el 1,5 %, según este sondeo. EFE

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