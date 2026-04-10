Candidato colombiano Sergio Fajardo: «la paz total se ha convertido en un caos total»

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Jorge Gil Ángel

Bogotá, 10 abr (EFE).- El candidato presidencial colombiano Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad y Compromiso, asegura en una entrevista con EFE que la política de ‘paz total’ del actual Gobierno se convirtió en un «caos total» porque los grupos armados han aprovechado esta iniciativa para fortalecerse.

«El modelo de negociación ‘paz total’ se ha convertido en un caos total. Yo creo que es visible la forma como han crecido los grupos ilegales, la presencia que se ha multiplicado por todo el territorio es impresionante y eso no lo habíamos visto nosotros en la historia reciente», expresa Fajardo, que participará en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

La política de ‘paz total’, buque insignia del presidente Gustavo Petro, hace agua a solo cuatro meses del fin de su mandato por el fracaso de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la proliferación de grupos armados que han incrementado la violencia en el país.

Esta ambiciosa propuesta también incluye negociaciones con las disidencias de las FARC y el sometimiento a la Justicia de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, pero los resultados han sido pocos.

En ese sentido, Fajardo, que fue alcalde de Medellín entre 2004 y 2008, advierte que disidencias de las FARC han ocupado varias regiones del país «donde se han convertido en autoridades».

«Plan Guardián»

El candidato, que también fue gobernador del departamento de Antioquia (2012-2016), considera que el Gobierno de Petro ha manejado de forma «catastrófica» el tema de seguridad, por lo que afirma que, de ganar, impulsará el «Plan Guardián» en sustitución del modelo de negociación de la ‘paz total’.

«He apoyado todos los procesos de paz en Colombia, incluyendo el proceso de paz con las FARC, pero este no porque (…) se creyó en negociaciones parciales, se retiró a la fuerza pública y los grupos criminales no se retiraron, sino que ocuparon ese territorio, y cada vez es más difícil recuperarlo», explica.

Por esa razón considera necesario fortalecer la fuerza pública, pues si no se hace «es imposible construir la paz».

«Fortalecer la fuerza pública tiene varias dimensiones: una, aumentar el pie de fuerza (…) Nosotros hablamos de traer cerca de 40.000 o 50.000 policías nuevos a ocupar el territorio, en particular el mundo urbano, que es donde actúa fundamentalmente la Policía. Tenemos que recuperar la capacidad operativa del Ejército colombiano», detalla.

Camino «largo, estrecho y empinado»

Esta es la tercera elección consecutiva en la que Fajardo busca la Presidencia y los resultados de las encuestas no lo favorecen, pues aparece en el cuarto lugar de casi todas con alrededor del 5 % de la intención de voto.

«El camino nuestro, la forma como me gustaría describirlo es la siguiente: Es largo, estrecho y empinado. Es una especie de David contra Goliat», afirma en referencia a sus rivales en la carrera presidencial.

Fajardo aparece en las encuestas por detrás de los senadores Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico; Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático, y del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella.

«Estamos enfrentados al candidato del presidente Petro, el señor Iván Cepeda, que no hace campaña porque tiene todo el aparato del Estado, en cabeza del presidente Petro en función de su candidatura», expresa.

A renglón seguido señala: «Al mismo tiempo, nos toca enfrentar a la figura de Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella, que tienen un eje conductor que es el presidente (Álvaro) Uribe», que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

Por eso considera que en ese contexto el reto de su candidatura «es romper esa polarización» que «va creciendo, se va alimentando de la rabia, el resentimiento, el odio y nos va llevando a una confrontación social».

«Nuestra propuesta es explicarle a Colombia que por ese camino no va a poder avanzar ni un milímetro sino que va a retroceder por medio de una confrontación que no se merece nuestro país», añade.

El candidato apuesta a lograr en los 50 días que faltan para las elecciones «un punto de quiebre» que lleve a la gente a decir que «Fajardo puede ganar».

«A mí me dicen reiteradamente: ‘si usted pasa la segunda vuelta, usted gana; usted es un tipo serio, ha gobernado, es un tipo decente, transparente, sabe gobernar, sabe transformar, pero no va a ganar’. Y entonces el reto que nosotros tenemos es empezar a movernos, empezar a crecer de manera que llegue ese momento en el que la gente diga: ‘sí puede ganar'», concluye. EFE

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